PostNL « Terug naar discussie overzicht

quote: A3aantje schreef op 1 nov 2018 om 12:40:

Niet overdrijven prins. Nog even en U gaat beweren dat de shorters de cijfers van PostNL opstellen en bekend maken.

Niet overdrijven prins. Nog even en U gaat beweren dat de shorters de cijfers van PostNL opstellen en bekend maken.

Ik overdrijf wel vaker. De laatste suggestie is ook mij wat ver gezocht. Maar op het oude draadje geeft Geefgas zijn betoog over de onderlinge verhoudingen met de ACM. Het spel is nog niet gespeeld. Zijn suggestie was dat PostNL het bericht van gister pas bij de kwartaalcijfers naar buiten wilde brengen. Ook mijn idee. Dit omdat de ACM een nieuw onderzoek aankondigde. Zonder tegenbericht had dit er natuurlijk op ingehakt. Wij maar wachten op een claim en het tegenovergestelde gebeurt. Nog meer regulering ten faveure van de consument en markt.Nu is de vraag of dit sprankje hoop van PostNL onderdeel was van een groter goed nieuws geheel. Ofwel, een stevige bestendiging van de ucoi tot aan 2020? Of als teaser voor een volgend spannend kwartaal waarbij deze mededeling gepaard gaat met matige cijfers vanwege tegenvaller hier en reservering daar. Probeer die vraag maar eens te beantwoorden met het gegeven dat nog 45 miljoen aandelen short geregistreerd staan.Als er sprake is van een trendbreuk in positieve zin, dan moet je inschatten dat er iets positiefs is gebeurd met bv. de marges van Parcels. Dat de briefjes het in q3 iets beter deden. Maar de berichten zijn te weinig personeel, afbreuktarieven en ontevredenheid onder de medewerkers. De politiek steekt met motie 164 de kop in het zand. Denk jij dan dat de chef met klinkende cijfers komt. Of een brutale strategie waarbij het werk gaat maken van de geleden schade?HV zal naar mijn idee dezelfde kaart tevoorschijn toveren. Die van “mijn handen zijn gebonden”! Er is een impasse die doorbroken moet worden maar deze chef trekt nimmer de stoute schoenen aan en over de beurskoers maakt ze zich niet druk!