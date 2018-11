PostNL « Terug naar discussie overzicht

Het chagrijn van augustus zit er nog goed in. Heel begrijpelijk. Wederom 15 procent op de cijfers. Ik baal als een stekker. Mijn gemiddelde is ook een stukje hoger dan deze koers. We blijven de maanddraadjes positief insteken en met mooie verhalen komen. Feit is dat we elke keer door dit management genaaid worden met de cijfers. Lijkt me heerlijk om eens mijn frustratie verbaal te mogen botvieren. Maar dat heeft geen zin. We moeten blijven op de enige vrouwelijke topvrouw om de boel te redden. Zet em op Mona!