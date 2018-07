Hoi allen,



Mijn eerste post hier.

In 1995-2002 ben ik actief belegger geweest maar mij strategie was toen niet succesvol.

Toen ook wel gedekt geschreven op aandelen UN, RD en ING.

AEX opties call zeer kort wel eens secces mee gehad en lang meestal niet.

Tot begin dit jaar niet meer actief geweest maar nu weer de middelen om actief te beleggen/speculeren.

Sinds 2014 actief in crypto en dat heeft sinds afgelopen december een aardig vermogen gegeven.



Ben "voorzichtig" weer met opties bezig maar nu aan de andere kant namelijk gedekt schrijven.

Mijn lievelings aandeel is nu ASML vanwege de grote bewegelijkheid en daarmee aantrekkelijke optie premies.

Wat advies gevraagd hier en daar en wat geleerd wat ik nog niet wist.

Ben nu erg inde weer met lange diep in the money opties kopen en er kort op schrijven.

Voorbeeld

dec call 2020/120 (nu € 57) met aug call 2018/165 (nu € 11) dat is dus bijna 20% premie op de 120 call over 2 maanden!

Ook deze:

dec call 2022/140 (nu € 51) met sep call 2018/170 (nu € 8,40) dat is 16% premie voor uitoefen prijs gelijk aan aandelenprijs.



Gaat de de koers van ASML € 10 omlaag nog geen verlies en is het meer dan kan ik nog heel vaak schrijven boven die uitoefenprijs van 120 of 140. Met een krach ben ik natuurlijk wel kwetsbaar maar het is geld dat ik kan missen.

De premie uit de 140 call van 2022 is natuurlijk niet zomaar vedampt en met de 120 is er wat meer ruimte naar beneden. Met 4 of 5x schrijven heb ik de investering terug verdiend en kan ik deopties nog vele keren opnieuw inzetten.



Wat zijn mogelijke nadelen van deze constructie die ik nog niet onder woorden heb gebracht?



Dan overweeg ik hetzelfdemet AEX.

dec call 2020 500 (nu € 53) met aug 2018 560 (nu € 5,20) met ca 10% premie tov inleg.

dec call 2020 550 (nu € 36) met mar 2019 560 (nu € 17,50) met ca 48% premie tov inleg.

Bij de tweede heb ik bij veel hogere koers in maart een voordeel dat de premie uit de lange call een stuk minder is en de optie nog vele malen hergebruikt kan worden. Met een veel lagere AEX kan ik nog wel premie vangen maar is de vraag of het rendabel is omdat die dan ca € 2000 out of the money is, een gokje dus.



Ook hier dus ben ik benieuwd naar de meningen.

Ongedekt call schrijven zal nooit doen!



Groet,

PremieJagerGedekt