Altice « Terug naar discussie overzicht

Orange en SFR ondertekenen een nieuwe "Yalta" van vezelsdoor Journalist Figaro Elsa Bembaron bijgewerkt 27/06/2018 om 16:22 gepubliceerd 27/06/2018 om 10:54 uurOrange en SFR ondertekenen een nieuwe "Yalta" van vezelsDe twee operatoren zijn tot een nieuw compromis gekomen voor de inzet van glasvezel in minder dichte gebieden.Dit is een belangrijke week voor de Franse telecom, met goed nieuws voor consumenten die klagen dat ze geen bevredigende vaste of mobiele verbinding hebben. De dingen gaan vooruit op beide fronten.De telecomautoriteit (Arcep) heeft woensdagochtend aangekondigd de toezeggingen van Orange en SFR te hebben aanvaard om glasvezelabonnees van ongeveer 3600 gemeenten te dekken.Het record had een tijd genomen als een psychodrama tussen de protagonisten. Er moet gezegd worden dat de inzet groot is: de implementatie van het France Very High Speed ??(THD) plan op tijd. Dat is om de zeer vaste en mobiele breedband aan alle burgers te bieden tegen 2022.Orange en SFR hadden in de loop der jaren ruzie gemaakt over de distributie van werken in een deel van het gebied, waarbij 11,8 miljoen abonnees waren betrokken, in de zogenaamde middelgrote dichtheidzone (of AMII-zone). Ten slotte zijn de twee exploitanten, onder toeziend oog van de mededingingsautoriteit en die van de telecomsector, overeengekomen om Orange de opdracht te geven 80% van haar vangst en SFR te bouwen om de resterende 20% in te zetten."Opposable onderneming"Deze verdeling heeft verschillende implicaties. SFR wilde zijn aandeel in deze sectoren vergroten van 10% naar 50%, het zal uiteindelijk 20% zijn. Een soort van terugkeer naar de eerste omdat het de verhouding was die in 2011 oorspronkelijk werd verkregen, teruggebracht tot 10% sinds ... Orange en SFR zijn daarom verantwoordelijk voor de inzet van "100% connectoren" tegen 2020. Een kleine subtiliteit, wat betekent dat ongeveer 92% van de huishoudens en industriële sites in deze sector betreft, de anderen moeten het onderwerp zijn van specifieke verzoeken, meestal reageren op zeer specifieke gevallen.Parallel aan deze ontwikkelingen heeft Arcep een nieuw concept opgelegd, namelijk dat van afdwingbare verbintenis: als de exploitanten hun belofte niet nakomen, stellen ze zichzelf bloot aan een financiële boete van maximaal 3% van hun omzet in Frankrijk, 's avonds een half miljard euro voor Orange. De autoriteit is van mening dat beide exploitanten "hun ontwikkeling moeten versnellen om aan hun verplichtingen te voldoen".Van hun kant hebben Free en Bouygues Telecom altijd de mogelijkheid om hun commerciële aanbiedingen aan de inwoners van dit gebied aan te bieden. Bovendien zei Free op dezelfde dag dat het zijn diensten zou aanbieden op zogenaamd RIP-netwerken - voornamelijk landelijke gebieden - en zou worden geëxploiteerd door Altitude Infrastructures. De laatste heeft al glasvezel ingezet in 19 departementen en twee agglomeratie-agglomeraties, goed voor een totaal van 3 miljoen vangsten.