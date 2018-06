Hallo allemaal,



Ik ga volgend jaar econometrie studeren en ontvlucht het ouderlijk huis. Ik beleg nu zelf al enige tijd en (voorlopig) gaat het me goed af. Nu is het zo dat ik de keuze heb om te gaan lenen en gezien de riante aflossingsregeling twijfel ik erover om het grotendeels te beleggen. Nu zit er een behoorlijk stigma op beleggen met geleend geld (niet voor niks natuurlijk) en is het natuurlijk ook ethisch onjuist, het is immers geld bedoeld voor de studie.



Toch lijkt het me een serieuze optie om te overwegen. Mijn vraag luidt dan ook hoe op dit forum over deze casus wordt nagedacht en of er eventueel advies kan worden gegeven. Zou u het hebben gedaan? Met het geld is de bedoeling veilig het vermogen te laten renderen en dan op de meest veiligste bestemmingen zoals (staats)obligaties (of misschien zelfs indexfondsen zoals de S&P 500 en dergelijk).



Informatie die op het bovenstaande verhaal van toepassing is:

- Maximaal maandelijks mogelijk te lenen : €1042,12

- Het rentepercentage wordt tijdens de StuFi elk jaar opnieuw vastgelegd.

- Schuld na 3 jaar lenen : € 37.516,32

- Schuld na 4 jaar lenen : € 50.021,76

- Aflossing gebeurt pas 2 jaar later na je laatste StuFi

- Aflossing over 15 tot 35 jaar

- Bij aflossing wordt het rentepercentage voor elke 5 jaar vastgelegd



Uitgaande van dat ik een baan krijg met een gemiddeld econometrie startsalaris en 25 jaar zou zijn wanneer ik een hypotheek zou nemen. Ik zal hoogstwaarschijnlijk geen hypotheek nemen op mijn 25e, maar dit is meer ter illustratie van hoezeer dit mijn hypotheeklening zou drukken.



Het rentetarief waarmee is gerekend is 1,75%.

- Hypotheekbeperking na 3 jaar lenen : 27,4% minder hypotheek dan zonder schuld

- Hypotheekbeperking na 4 jaar lenen: 37,4% minder hypotheek dan zonder schuld



Het rentetarief waarmee is gerekend is 4%.

- Hypotheekbeperking na 3 jaar lenen : 29,1% minder hypotheek dan zonder schuld

- Hypotheekbeperking na 4 jaar lenen: 38,8% minder hypotheek dan zonder schuld



Ik ben erg benieuwd naar de mening van iedereen hierover, is dit vragen om problemen of zal dit goed uitpakken? Zijn er adviezen hoe dit te beleggen? Ik hoor het allemaal graag!



Bedankt voor het lezen!