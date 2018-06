Peach Property



Peach Property is een klein tot middelgrote Zwitsers vastgoedbedrijf met een market cap van 160 miljoen Zwitserse Frank. Het is met name actief in residentieel vastgoed in Duitsland en Zwitserland waar het in totaal ongeveer 7.000 woningen bezit. Deze woningen liggen vooral in kleinere steden in de nabijheid van grote steden. Duits vastgoed heeft het goed gedaan, wat goed is voor Peach, maar toch is het aandeel fors achtergebleven bij de markt. De portefeuille is nu ruim CHF 520 miljoen waard en zal verder doorstijgen. Het management wil namelijk met name door projectontwikkeling het aantal woningen in bezit uitbreiden naar 9.000. Het eigen vermogen bedraagt meer dan 42% van het balanstotaal, wat voor een vastgoedbedrijf relatief solvabel is. De waardering is zeer aantrekkelijk omdat de portefeuillewaarde meer dan 50% hoger ligt dan de market cap. De koerswinstverhouding over 2017 was 4,5x.