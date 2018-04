Hallo allemaal, ik ben hier nieuw. Maar ik ben inmiddels geruime tijd aan het oefenen op TOS (paper). vervolgens ben ik nu klaar om een echt account te openen en wil daar mee aan de slag. Zoals TD Ameritrade aangeeft, erg makkelijk zelf een real account openen en gaan met die banaan......NOT dus. Ik heb het geprobeerd, is kennelijk erg lastig. Alles moet per fax of post. En uiteindelijk, na 3 maanden heen en weer gemail, extra vragen om nog meer informatie, laten ze me weten dat een account openen vanuit Nederland nog niet mogelijk is. Vraag is dus, wie heeft er ervaring mee en kan me hier meer over vertellen. Is er dan helemaal niemand hier die een amerikaans account heeft?

Hallo allemaal, ik ben hier nieuw. Maar ik ben inmiddels geruime tijd aan het oefenen op TOS (paper). vervolgens ben ik nu klaar om een echt account te openen en wil daar mee aan de slag. Zoals TD Ameritrade aangeeft, erg makkelijk zelf een real account openen en gaan met die banaan......NOT dus. Ik heb het geprobeerd, is kennelijk erg lastig. Alles moet per fax of post. En uiteindelijk, na 3 maanden heen en weer gemail, extra vragen om nog meer informatie, laten ze me weten dat een account openen vanuit Nederland nog niet mogelijk is. Vraag is dus, wie heeft er ervaring mee en kan me hier meer over vertellen. Is er dan helemaal niemand hier die een amerikaans account heeft?