'Poetin is gewoon de naam van het land: Poetin-Rusland'

Zo 7 januari, 18:34

Aangepast Ma 8 januari, 09:00

Buitenland

Reuters



In maart kiest Rusland een nieuwe president, maar de uitslag staat al vast. President Poetin wint een nieuwe termijn. Al achttien jaar regeert hij het land als president en premier. Ondanks toenemende repressie en een stagnerende economie blijft de president volgens peilingen nog steeds onverminderd populair.



Vladimir Poetin is de staatsman die boven de partijen staat: onaantastbaar, als een tsaar. Hij heeft zelfs geen partij nodig om herkozen te worden, zegt senator Andrej Klimov. "Zijn populariteit is veel groter dan die van een partij die hem naar voren zou kunnen schuiven. In dat opzicht handelt hij als een nationale leider." Klimov is een van de mensen die Poetin al jarenlang van dichtbij kent.



Ook Gleb Pavolvski, een oud-adviseur van het Kremlin is niet verbaasd over Ruslands liefde voor de president. "Nog nooit hebben de burgers van dit land zich zo goed kunnen voeden en kunnen kleden als nu. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. De televisie zorg dat er geen vragen worden gesteld. Televisie maakt van de kijkers geen zombies, maar haalt twijfels weg. De kijkers menen oprecht dat ze een goed leven hebben. Poetin is gewoon de naam van hun land; Poetin-Rusland."



Militaire macht



In zijn jaren aan de macht heeft Vladimir Poetin zich ontwikkeld van een democraat tot een autocraat. Een leider die militair geweld niet schuwt, zegt Fjodor Loekjanov van de onafhankelijke Raad voor Buitenlands- en Defensiebeleid. "Hij heeft geconcludeerd dat het Westen zo veel mogelijk trofeeën wilde hebben uit de erfenis van het uiteengevallen Sovjetblok, en dat de Westerse expansie geen grenzen kende, tenzij Poetin er met kracht een eind aan maakt. We zagen dat in Georgië in 2008 en in Oekraïene in 2014, toen hij militaire macht uitoefende. "



Volgens oud-Kremlinadviseur Pavolvski is elke oppositie op voorhand kansloos omdat het Kremlin daarvoor geen ruimte toestaat. "Poetin duldde van niemand enige concurrentie. In 2004 hebben wij de andere partijen gevraagd geen leiders naar voren te schuiven. Dat lijkt in feite op de huidige situatie."



Het thema van de campagne ligt al jaren vast: het is Poetin óf de chaos. Er is geen alternatief, is ook de boodschap van de nationale media. Bij een recente persconferentie konden burgers vragen stellen. Een journaliste die zich als oppositiekandidaat vroeg de president waarom hij geen echte oppositie duldde. "Wilt u dat we de ene revolutie na de andere meemaken?", antwoordde Poetin. "Dat er een staatsgreep komt? Dat hebben we al gehad. Ik ben ervan overtuigd dat een meerderheid van de burgers dat niet wil. En dat laten we niet gebeuren."



Volgens Pavolski heeft Poetin dan ook niets te duchten van oppositiekandidaten. Alleen de machtigen om hem heen zouden een bedreiging kunnen vormen voor zijn aanblijven. "De dreiging voor Poetin komt uit zijn eigen omgeving."