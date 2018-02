Nee hoor, net als bij de Crypto munten zijn de aandelenbeurzen zwaar overgekocht. Nu de rente hard aan het stijgen is zien we exact dezelfde situatie als in 1987 wat resulteerde in Black Monday. We gaan dit weer beleven alleen dan veel zwaarder. De Aex heeft een brake namelijk als de beurs 10% daalt zal Euronext de beurs voor en korte tijd stil leggen om te onderzoeken of het geen hack is. Na 30 minuten wordt de Aex herstart en zou de Aex index theoretisch kunnen dalen met 99% in een dag.



Veel beleggers weten dit niet eens. Je kan Euronext gewoon bellen hieromtrend.



Waar het om gaat is dat de rente net als in 1987 hard stijgt en beleggers in hun extreme euroforie te hard van stapel zijn gelopen. Nu de rente in de VS al boven de 3% is gestegen zullen veel pensioen fondsen hun aandelen posities verkopen en in vaste rente waarden stappen. Men wil niet dat hun winsten verdampen op de beurzen.



De particulieren beleggers reageren in de praktijk altijd te laat dat betekend dat ze maandag allemaal de verkoop knop zullen indrukken en we een nieuwe historische beurskrach gaan meemaken. Een crash van 15% of meer is dan een feit. Daarna zal het nog verder dalen tot rond de 380 en daarna zal het wel weer stabiliseren vermoed ik.