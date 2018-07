NWE Nederlandse AM Hypotheek Bank « Terug naar discussie overzicht

’Olieprijs kan naar $150 per vat’



Amsterdam 29 jul - Het lijkt onvermijdelijk dat de olieprijs de komende jaren gaat stijgen. Ruwe olie wordt namelijk in een hoger tempo verbruikt dan er op het moment wordt opgepompt.



Dat komt omdat oliebedrijven sinds de daling van de olieprijs sinds 2014 minder investeren in nieuwe projecten. In 2014 kostte een vat ruwe olie nog $120, om in 2016 een dieptepunt aan te tikken van rond de $30. Inmiddels wordt er weer $74 betaald voor een vat ruwe olie, maar nog altijd houden energiebedrijven de hand op de knip.



Analisten vrezen dat dat leidt tot een piek in olieprijzen, meldt zakenkrant Wall Street Journal. Mogelijk stijgt de prijs voor het eerst sinds 2008 naar bijna $150 per vat. Daar gaan bedrijven en consumenten weer last van hebben.



De olie-industrie moet jaarlijks 33 miljard vaten extra oppompen om aan een toenemende vraag te kunnen voldoen. Vooral China en India gebruiken steeds meer olie. Maar volgens cijfers van onderzoeksbureau Rystad Energy zijn er slechts investeringen gedaan voor een toename van 20 miljard vaten.



Bovendien duurt het een aantal jaar, en vele miljarden, voordat nieuwe projecten op gang komen. BP investeerde al $9 miljard in een project in de Golf van Mexico. De verwachting is dat er pas in 2021 olie uit de grond komt, hoewel het project in 2016 al groen licht kreeg.



Ook Shell zegt dat er meer investeringen nodig zijn om een prijsstijging te voorkomen. “Ik hoop nog steeds dat we een crisis aan de aanbodkant kunnen voorkomen”, zei topman Ben van Beurden vorige week bij de presentatie van de kwartaalcijfers.



Bron: dft