Zit je al reeds in Steinhoff..??, ik heb een paar K gekocht op 0,285 gemiddeld voor de gok..., hopelijk krijgen we een herstel in de koers...., stel dat die weer terug zou gaan naar de 0,75 ofzo.., dan pak ik toch eeen leuke winst....koers heeft op 3 euro gestaan op 5 december jl..daarna afstort naar 0,50....pfff...je zou ze maar op 3 euro gekocht hebben..We zullen wel zien waar het schip strandt...Steinhoff is wel een big company..!!, maybe too big, too fail...!!Charlie

[...]Heb al 6 ritjes gemaakt. Vandaag ingestapt 0p 0,31 ben benieuwd of het vandaag weer goed gaat. Bij plus van 5% pak ik telkens mijn winst. Mocht hij verder zakken onder de 0,30 koop ik weer. To big to fail. Volgens mij is de onderliggende waarde ondanks fraude veel groter dan de koers nu doet voorkomen.

Ik zat short. Met de winst donderdag (long) tigenix gekocht of er moet overname komen. Nu ga ik long in Steinhoff, to big to fail. En er is nu veel meer helderheid. Hoppa winst 7% op mijn aankoop vandaag zie ik net.