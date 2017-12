Kardan « Terug naar discussie overzicht

Cor S lijkt steeds meer accounts te hebben hier.

Gelano, Erwin Positief, positive vibrations, IN stap of UIT stap...

Allemaal dezelfde.



Kansloos jongen, heb je soms iets teveel in Kardan gestopt en ben je nu over de rug van andere forumbezoekers nog aan het proberen er iets van terug te zien? Je bent alleen maar de complete draad aan het verzieken met je niet onderbouwde gepump.



Dit fonds hangt nu aan de zijden draad die B-bond heet. Als die nu doorzetten, dan is het afgelopen. Ik verwacht rond de jaarcijfers pas weer spanning hieromtrent. De verkoop van Tahal hebben ze iig geen goed gedaan, dus hier verwacht ik nu minder van, wat de teloorgang van het gehele bedrijf kan betekenen. Iets soortgelijks bij MacIntosh gezien. Kopers die de poot stijf hielden of de boedel sowieso voor minder kochten dan de boekwaarde, omdat het water aan MacIntosh zijn lippen stond. Daarna ging het snel. Failliet.



Uiteraard is er een kans dat ze er nog goed uitkomen, maar die zijn met de actie van de B-bondholders wel geslonken in mijn ogen. Aan de rand van het ravijn groeien de mooiste bloemen. Zwart of rood, rien ne vas plus.



- Alles verkocht na de actie van de B-bondholders, geen belang meer.