CFD's « Terug naar discussie overzicht

Weinig leven hier nog op forum maar ik doe toch poging... Ik had de voorbije 8 jaar een account bij capitalspreads. Na jaren zoeken had ik toch een systeem gevonden wat goed liep. Ik speel niet met het grote geld. Door de nieuwe wet heeft capitalspreads mijn account afgesloten omdat ik van België ben. De nieuwe wet in België is heel onduidelijk. CFD's zijn niet illegaal maar niemand mag ze aanbieden, rare redenering... Zijn er nog goede betrouwbare brokers die klanten aannemen in België? Ik heb er al veel geprobeerd, maar nergens raak je als Belg nog binnen. Enkel bij corrupte brokers raak je nog binnen. Dus door de nieuwe wet in België zullen veel meer slachtoffers vallen. Mensen verliezen hun betrouwbare broker en vallen in handen van corrupte brokers omdat ze nergens nog deftige broker vinden die Belgen aanneemt. Is er ook verschil in nieuwe wet tussen CFD's en spread betting?



Ik voel me plots een crimineel omdat ik bezig was met CFD's. Wie zit in het zelfde schuitje? Hoe hebben jullie dit opgelost?