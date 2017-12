De FED is alweer een tijdje bezig met het verhogen van de rentes en vanuit de ECB en BOE komen ook wat meer hawkishe geluiden.Wat is eigenlijk het effect van stijgende CB rentes op lange marktrentes?En wat is de impact op rendementen van staatsobligaties?Is er verschil in impact op 5 jaars en 10 jaars obligaties?En kun je / moet je proberen er aktief op in te spelen?

