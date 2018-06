Tessenderlo Group « Terug naar discussie overzicht

Een goede analyse in de Tijd over Tessenderlo:



Voor Luc Tack, de grote baas van de chemiegroep Tessenderlo (+2,7%, 40,54 euro), waren er deze week twee redenen om de champagne te ontkurken.

Ten eerste brak het aandeel Tessenderlo voor de eerste keer in tien jaar door de grens van 40 euro. Ten tweede opende het bedrijf - geheel in Tacks stijl zonder veel bombarie - zijn nieuwe fabriek om vloeibare meststoffen te maken in het Franse Rouen. De eerste tonnen van zijn spul, ammoniumthiosulfaat, zijn intussen uit de ketels gevloeid. Nu kan de mest die bij de boeren onder de naam Thio-Sul bekendstaat, zijn weg vinden naar de Europese graanvelden.

De fabriek is een van de pilaren van Tacks langetermijnstrategie om Tessenderlo weer te laten aanknopen met groei en een hogere rendabiliteit. Het kan vanaf nu zijn Europese klanten bedienen vanuit Frankrijk, de belangrijkste markt voor de groep op het oude continent. Tot nu toe had de meststoffendivisie Kerley alleen een fabriek in de VS, en maakte de groep gebruik van duur transport over zee. Ook produceert de nieuwe vestiging een noodzakelijk ingrediënt voor het eindproduct nu zelf, wat de marges ten goede moet komen.

Kerley timmert trouwens ook in het Amerikaanse Illinois aan een nieuwe mestfabriek. ING raamt de extra productie van de twee vestigingen op een kwart miljoen ton, goed voor zowat 75 miljoen euro extra omzet. Met een geschatte bedrijfswinstmarge van 24 procent in de voorbije vijf jaar is Kerley een van de goudhaantjes van de groep. Al was het eerste halfjaar van 2017 wat minder. Tessenderlo verwacht niet langer winstgroei dit jaar, met de dollar als grote boosdoener.

Tack greep de macht bij Tessenderlo in de zomer van 2013 door het belang van 27,6 procent van de Franse staat over te nemen. Hij betaalde 22 euro per aandeel, terwijl één stuk minder dan 20 euro waard was op de beurs. Kort na Tacks intrede viel het aandeel zelfs terug tot het laagste peil in 20 jaar. De West-Vlaamse ondernemer trof een zieltogende, verouderde en verlieslatende onderneming aan met tal van vervuilde sites. Maar hij zag een potentiële goudmijn wegens de ruimte voor verbetering.

Het eerste wat Tack deed, was de dividendkraan dichtdraaien. De cashflow moest naar nuttigere bestemmingen: de sanering en de modernisering van de verouderde fabrieken, én de schuldafbouw. Tack is allergisch aan schulden. Te veel verplichtingen bij de banken verhinderen in zijn ogen investeringen in groei. Bij diepe putten dreigen de bankiers het heft in handen te nemen. In de schuldafbouw is hij met glans geslaagd. Tessenderlo torst nog 41 miljoen euro schulden, amper een vijfde van de brutobedrijfswinst (ebitda). Eind 2016 was dat nog 137 miljoen.

De schulden bij Tessenderlo vertegenwoor digen nog amper een vijfde van de brutobedrijfswinst.

Wie zijn karretje aan dat van Tack hing, zal het zich niet beklagen.