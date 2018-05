Beleggingsfondsen « Terug naar discussie overzicht

AFM sluit beleggingsfonds wegens 'belangenconflicten'

Vermogensbeheerder Today’s Tomorrow heeft op last van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn GFH Paraplufonds tijdelijk gesloten. De AFM constateert "belangenconflicten" en stelt dat de waarde van de beleggingen niet onafhankelijk wordt gecontroleerd.



Volgens de AFM wordt "een belangrijk deel" van het GFH Paraplufonds belegd in ondernemingen die aan het GFH Paraplufonds zijn gelieerd. "De aandeelhouders van deze ondernemingen namen de beleggingsbeslissingen voor het GFH Paraplufonds. Dit leverde belangenconflicten op", meldt de AFM dinsdag.



De beleggingen in de genoemde ondernemingen zijn verder lliquide, ofwel lastig verkoopbaar. De AFM heeft ernstige twijfels bij de juistheid van de waardering van deze beleggingen. Dit omdat de controle en vaststelling van de waardering van de beleggingen werd gedaan door ondernemingen die op hun beurt weer verbonden zijn aan de ondernemingen waarin door het GFH Paraplufonds wordt belegd. "Daarmee is de waardering niet onafhankelijk vastgesteld", aldus de AFM.



De tijdelijke sluiting heeft tot gevolg dat deelnemers niet in of uit het GFH Paraplufonds kunnen stappen. Ook de periodieke inleg en uitkering is tijdelijk onmogelijk.



Eind vorig jaar verplichtte de AFM de vermogensbeheerder al om de inschrijving, inkoop en terugbetaling van rechten van deelneming in het GFH Paraplufonds op te schorten. Dat besluit is nu onherroepelijk geworden, met als gevolg dat de AFM de achtergronden van de beslissing mag toelichten. "Tot op heden heeft Today’s Tomorrow de twijfels van AFM niet weggenomen", meldt de financiële waakhond.



De AFM meent dat de belangen van de deelnemers in het GFH Paraplufonds ernstig in gevaar zijn, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deelnemers uitstappen tegen een onjuiste (te hoge) waarde. Dat zou andere deelnemers duperen. Het fonds blijft nu gesloten totdat de waardering van de beleggingen accuraat is.