Esperite (voorheen Cryo Save) « Terug naar discussie overzicht

Volumeontwikkeling op dagniveau wordt komende weken interessant om te volgen.

Laatste weken meerdere dagen met fors > gemiddeld daghandel volumes waargenomen. Something cooking ?



Bij een stevig volume (> 50.000 stuks) door de euro 1,40 breken zet volgens mijn TA o.b.v. laatste 6 maanden (na de negatieve FD publicatie over Esperite) een nieuwe koerstrend in beweging.



Het kan dan o.b.v. verdere berichtgeving onverwacht hard gaan met de Esp. aandeel waardering.

Qua waardering en emissive effect is een oplopende koers voor Esperite\Amar gunstig in elk geval, gezien de governance technisch beperkte verwateringsmogelijkheden.



Voorlopig is het "financieel papieren gewin\verlies qua waardering" bij esperite in een eindfase van een turnaround.

Esperite jaarcijfers gaan normaliter op zijn vroegst medio maart komen, doch het financiele jaar is afgesloten. Wanneer ze eerder vrijgegeven worden zou de markt dat als een verwachtingsvol signaal kunnen opvatten.



Trends in handelsvolumes in deze fase van het jaar , zijn in het algemeen daarbij menigmaal achteraf interessant gebleken.



Tracker