Esperite: voorgang in gesprekken financiers

ZUTPHEN (AFN) - Stamcelbedrijf Esperite heeft de afgelopen tijd ,,substantiële voortgang´´ geboekt in gesprekken met potentiële externe investeerders. Op dit moment is het echter nog te vroeg om meer details bekend te maken, aldus de onderneming zaterdag in een verklaring.

Het stamcelbedrijf kondigde eerder aan nieuwe aandelen en converteerbare obligaties uit te geven om zo extra financiering aan te trekken. De opbrengst wordt gebruikt om de huidige activiteiten van Esperite voort te zetten en verder te ontwikkelen. Het was de bedoeling dat dit proces in 2016 nog zou plaatsvinden.

Esperite werkt ook aan extra financiering via zijn grootste aandeelhouder, zo kondigde het zaterdag specifiek aan. Volgens de laatste meldingen bij toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de grootste aandeelhouder van Esperite topman Frédéric Amar. Dat Amar de uitgifte van nieuwe aandelen en converteerbare obligaties zou ondersteunen, was wel al bekend.