BCE17 spelregels



De spelregels voor de Beurscompetitie editie 2017 luiden:



1) Stel een portefeuille samen bestaande uit 10 aandelen die voorkomen op de keuzelijst (zie bijlage). Elk aandeel kan maximaal 1 x in de opgave meegenomen worden. Er kunnen geen cash posities aangehouden worden.



2) Meld je keuze in deze draad, uiterlijk zondag op maandag 1 - 2 januari 2017 00:00 CET.



3) Je keuze uitsluitend in deze vorm opgeven:



alias/AALB/AKZA/ABI/AC/BNP/ADS/BAYN/AAL/ABF/ABBN



De alias is de gebruikersnaam waarmee je bij IEX bent ingeschreven. Je alias en de 10 aandelen zijn gescheiden door een schuine streep (en geen spaties of ander leesteken). De aandelen staan in GROTE letters en volgens de code aangegeven in de keuzelijst.



De volgorde is Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Spanje, Zwitserland, Italië, Scandinavië.



In de keuze lijst maak je je keuze als volgt : van boven naar beneden en van links aar rechts.



Foutieve of te laat ingediende opgaven worden niet geaccepteerd.



4) Je kiest voor deelname als wisselaar of buy & hold belegger. De wisselaar krijgt de mogelijkheid elk kwartaal zijn portefeuille van samenstelling te veranderen. De b&h belegger legt zijn inschrijving voor het gehele jaar vast.



5) Kies je voor deelname als b&h speler, zet dan een * voor je alias, als volgt



*/alias/AALB/AKZA/ABI/AC/BNP/ADS/BAYN/AAL/ABF/ABBN



6) Kies je voor deelname als wisselaar dan kun je vanaf twee weken vóór het einde van het kwartaal een wijziging doorgeven. De aandelen in je fictieve porto worden bij het begin van elk kwartaal herwogen naar gelijke posities. Ook als je niet wijzigt, wordt je portefeuille hergebalanceerd.



7) Dividend wordt niet herbelegd. Het wordt als kasgeld in een renteloos ‘spaarpotje’ gestopt.



Bij passief beleggen wordt het dividendrendement berekend over de koers per einde beursjaar 2015, bij actief beleggen over de slotkoers van het voorafgaande kwartaal.



8) De GBP, CHF, DKK en SEK aandelen koersen worden herberekend tegen de EURO wisselkoers. Op de laatste handelsdag van het kwartaal worden de wissel koersen definitief tegen de laaste notering van het kwartaal. Deze komt overeen met de notering op Bloomberg.com om 23.00 cet van die dag.



9) Tenminste 1x per maand (laatste vrijdag) geeft de spelleiding een update van de ranglijst. Een wekelijkse update is gebruikelijk, maar geen belofte.



10) Minimaal 48 - Maximaal 72 deelnemers.