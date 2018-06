Galapagos « Terug naar discussie overzicht

Beste Forum lezers,

Sinds we het jaar 2015 afsloten op een koers van €57,70 zijn we de afgelopen weken met 28% gedaald. In de tussentijd hebben we positief nieuws (closing van de Gilead overeenkomst en €10 miljoen milestone van AbbVie voor CF) en negatief nieuws (GLPG1205 werkt niet in ulcerative colitis) gecommuniceerd met de markt. In deze periode is het sentiment voor beleggen in biotech aandelen verslechterd. Algemene (olie, China), alsook specifieke sector factoren (uitspraken van Hillary Clinton over prijzen van farmaceutische middelen) hebben de prijzen van biotech aandelen sterk onder druk gezet. De NASDAQ Biotechnology Index (NBI) is in deze periode 22% gedaald.

Het is frustrerend voor ons als management en voor jullie als aandeelhouders om te zien dat de mooie overeenkomst voor filgotinib met Gilead zich niet vertaald heeft in de beurskoers, maar met €1 miljard op de bank en naast filgotinib en taaislijmziekte een brede portfolio aan programma’s, staat Galapagos er beter voor dan ooit. Wij hebben vertrouwen in de toekomst en 2016 belooft een jaar te worden met veel nieuws, niet alleen op het gebied van filgotinib en taaislijmziekte, maar ook een aantal ander (pre)klinische programma’s.

Ik dank jullie voor het vertrouwen in Galapagos,

Onno