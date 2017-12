Beste Forumleden,



Al enige tijd lees ik hier regelmatig de inzichten van anderen omtrent de beurs en beleggen. Ik ben met name geïnteresseerd in daghandel.

Ik beleg zelf ook al vele jaren, echter vooralsnog neem ik kleine posities (5000-10000 Euro) en voor gemiddeld 3 dagen tot een week.... dus nog niet echt daghandel.



Mijn interesse voor daghandel komt eigenlijk omdat ik bijna een jaar fictief aan daghandel doe, en (op papier) hele mooie rendementen haal (3% p.w gemiddeld)

Ik hou een logboek bij in Exel om mijn transacties te analyseren.



Ik lees erg veel over daghandel en mijn conclusie is dat 3% wel erg extreem is. Immers 3% p.w = 159% p.j.

Ik zal dus wel ergens iets heel erg over het hoofd hebben gezien waardoor mijn winst zo enorm is.



Ik wil daarom mijn case even voorleggen en hoop dan ook op reacties waar ik wat aan heb. Mijn intentie is namelijk om deze zomer voltijds daghandelaar te worden.

Ik zal dan mijns inziens een redelijk kapitaal beschikbaar hebben om van beleggen te kunnen leven. (500.000,-)



Dit is hoe ik "droog" oefen:



-Ik ga uit van een werkkapitaal van 300.000,-

-Ik handel alleen in turbo's (long en/of short )met een hefboom tussen 1:3-5 (dus hele veilige stop loss die ver verwijderd is van actuele waarde)

-Ik handel alleen in turbo's met als onderliggende waarde de AEX en DJIX

-Ik ga nooit overnight.

-Ik gebruik een tralingstop van 0,66% onder de hoogst bereikte waarde.

-Ik heb als doel 1% waardestijging per trade, maar regelmatig verkoop ik voordat dit bereikt is, als ik het idee heb dat de kansen zich keren.

-Ik gebruik " Binck Active"

-Ik neem nog GEEN transactiekosten in acht

-Ik "handel" op basis van informatie uit het order boek. Dus ik koop op de "laat" koers, en verkoop op de "bied" koers. Hierbij neem naast de prijs ook de aantallen aangeboden of gevraagde stukken in acht.



Aangezien ik geen doorgewinterde belegger ben zal ik ongetwijfeld iets heel erg fout doen waardoor ik op de extreem hoge winst uitkom. Maar mijn vraag is wat dat moet zijn.

Ik lees ook enorm veel verhalen van fantasten en opscheppers op het internet als het gaat om daytraden. Ik hoop dan ook dat zij zich niet zullen melden op dit draadje ;)

Ik doe ook opzettelijk niet geheimzinnig over bedragen. In mijn speurtocht naar informatie heb ik mij er enorm aan gestoord dat mensen veel kletspraat verkopen zonder daar bedragen en percentages bij te vermelden.



mvg,



NewBully