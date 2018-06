Galapagos « Terug naar discussie overzicht

5 Augustus 2014 werd de 2e pre-clinische kandidaat geleverd binnen alliantie met Servier.



27 Oktober 2014 zijn ze een samenwerking aangegaan met Calchan, een UK company

dat zich bezighoud met ontwikkeling van medicijnen op basis van 'calcium ion channel modulators,.

Doel is om de osteoartritis pijn (knieen e.d.) in kaart te brengen en therapien voor te ontwikkelen.

Samen dragen ze dan pre-clinische kandidaten aan en willen die in kliniek doorontwikkelen.



Al sinds 2007 en wellicht eerder werkt Galapagos al binnen dit ziektegebied (eerder met GSK)



Alliantie Sercier

Er is begin 2015 (zoals hierboven te lezen in bericht Pokerface) uitgesproken dat het doel is

om voor eind 2015 Fase 1 in te gaan.

Ben zeer benieuwd of dit lukt, maar is dit het geval dan is het mooie opsteker.



Is een alliantie met grote mijlpaalbetalingen en royalties + commercialisatie rechten USA zijn

voor Galapagos.