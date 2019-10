Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Ha Pim hier wat info over ARCP van vandaag uit het fd, PGGM laat zich horen als grootaandelhouder.



De Nederlandse pensioenbelegger PGGM eist het vertrek van vier bestuurders van het Amerikaanse vastgoedbedrijf American Realty Capital Properties (ARCP). Dat schrijft PGGM in een brief aan ARCP.



Bij ARCP kwam in oktober aan het licht dat het bedrijf bewust verkeerde cijfers naar buiten had gebracht. De oprichter Nicholas Schorsch stapte in december op vanwege dit boekhoudschandaal. PGGM wil nu dat vier bestuurders die er nog zitten ook vertrekken, omdat zij banden hadden met Schorsch. ‘Ze vertegenwoordigen een bedrijfscultuur, die dit schandaal toestond’, aldus de zegsman van PGGM.



Gesjoemel



PGGM bezit 11,6 miljoen aandelen in ARCP en heeft daarmee een belang van 1,3%. Volgens de pensioenbelegger is het van belang dat het vertrouwen van aandeelhouders wordt hersteld, want die hebben behoorlijke verliezen geleden door het gesjoemel.



Om zeker te zijn dat er echt ‘onafhankelijke’ bestuurders worden benoemd, is het volgens PGGM ‘absoluut noodzakelijk’ dat het bestuur de aandeelhouders betrekt bij de benoeming van nieuwe bestuursleden. De pensioenuitvoerder wil daarom dat de aandeelhouders een kandidaat voor het bestuur kunnen aandragen, die vervolgens betrokken wordt bij de selectieprocedure voor de nieuwe topman en andere bestuurders.



Schoon schip



PGGM zegt niet op welke termijn de bestuurders moeten vertrekken. ‘Maar hoe eerder er schoon schip gemaakt kan worden, hoe beter’, aldus de woordvoerder.



De Amerikaanse autoriteiten doen momenteel onderzoek naar de fouten in gerapporteerde cijfers in de eerste twee kwartalen van 2014. Er is inmiddels ook een collectieve schadeactie gestart tegen ARCP, waar PGGM ook aan deelneemt