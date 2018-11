uniQure « Terug naar discussie overzicht

Hieronder een transcriptie van wat Aldag op 12 februari verteld heeft tijdens de 2015 Leerink Partners Global Healthcare Conference, New York City. Bevat geen nieuwe info voor dit forum, denk ik, maar toch een aantal zaken die even genoemd horen te worden in dit draadje m.b.t. hartfalen. Het heeft betrekking op de in mijn ogen briljante overname van InoCard.



"We actually got access to this cardiovascular program from the spinout from the University of Heidelberg and we were competing against two large pharma companies. One of the top 5 was in that group. And we won that race because we have a capability in gene therapy and a platform that most pharma companies do not have. So we were actually very happy and as you could imagine the discusssion with those pharma companies are now continuing. Because what we have is very strong disease biology (?) and a gene therapy approach to congestive heart failure on what we would call a master regulator of heart function, which is a protein called S100A1 and that is combined with the bred of the technology platform that uniQure has proven to be able to actually drive a drug to market. The interesting thing about this program here is obviously that there are 20 million patients and this master regulator of heart function has been used in the context of a human relevant pig outcome heart model where there was an induced infarction. And at the end of 12 months we can see that when you inject the vector with saline and luciferase (dit is het placebo waarmee het eigenlijke medicament wordt vergeleken) 90% of 20 pigs are actually dead after a myocardial infarction which was provoked and 90% of those who were treated with AAV9-S100A1 gene therapy have survived. A 90% survival rate in a one year pig model, I have not seen any such data from a small molecule approach or any other approach, including gene therapy. And this is why we think that in a very hot space which huge patient numbers we actually have a very powerful program in place.

Next steps at this point in time I would see that we are looking at partnering the cardiovascular space because it is a very sort of patient intensive clinical trials that you have to run. So partnering discussions are ongoing and we think that a clinical trial will start by the end of 2016. We are now converting from mammalian manufacturing to insect cell manufacturing and then we have to go through tox. studies and we will start a clinical trial at the end of 2016."



Mijn toevoeging: Veelbelovende therapie, grote en blijvende markt, (nog) weinig concurrentie, partnering deal lijkt onderweg. Om uniQure wat meer voor het voetlicht te krijgen bij Amerikaanse beleggers/investeerders hoop ik op een deal met een US-based pharma company. Ben benieuwd uit welke bedrijven die bovengenoemde top 5 bestaat. Als men in 2016 wil aanvangen met een klinische studie kan de financiering vanuit een partnering deal niet lang meer op zich laten wachten.

Indien Celladon in april van dit jaar mooie resultaten laat zien van zijn phase 3 study dan zal de koers van Qure wel mee liften op die van Celladon. Hetzelfde als wat je nu ziet gebeuren met Spark-uniQure-hemophilia B (en A).