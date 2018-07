Ik vind het dan allerminst machogedrag, Straksa.



Zoals ik al jarenlang hier in de KK uitgebreid gepost heb is Putin een echte strateeg. Het is een grandioze leider voor ZIJN volk.



Keer op keer bewijst hij dat hij veel beter dan Europa of de USA goed in de smiezen heeft Syrië hweeft hij duidelijk laten zien het bij het rechte eind te hebben door niet hysterisch daar te keer te gaan



In Ossetië bewees hij het bij het rechte eind te hebben toen de Georgiërs dachten zomaar eventjes Ossetië tekunnen binnenvallen.



Maar het duidelijkst van al is natuurlijk bij zijn gas- en oliebeleid. Er kan geen betere strateeg ter wereld gevonden worden.

Zie de vele vele postings in de Gazprom draad en in de draad over al die leidingen die gelegd worden van Rusland naar West- Europa.





De Westerse pers is al jaren zeer anti-Putin. Daar moet je je gewoon niks van aantrekken, want hij doet waarvoor hij is aangesteld: de belangen van Rusland en het Russische volk dienen. En dat doet hij als de beste.



Dat hij wil voorkomen dat op de Krim ook een escalatie uitbreekt is niet meer dan normaal: Daar zitten merendeel Russen en mijn maag keert zich om als ik dat hysterische geschreeuw van een Verhofstad op het Maidenplein in Kiev moet aanhoren. Geen hollere frasen!



Putin biedt Ukraïne dan toch meer dan 15 miljard. Euro schijt bijna lettelrijk in zijn broek als ze al maar het vermoeden krijgen dat Ukraine de Eurpeanen pakweg twee miljard gaan kosten.



Je kunt in het leven niet: Hebben en tegoed houden.



De Europeanen vinden het wat fijn dat in Kiev veel mensen Pro- Europess zijn, maar oh God...als ze om geld komen En nog veel erger: Oh God...als al die Ukraïners nu ook nog de Bulgaren en Roemeenen in Wst- Europa komen versterken.\



DAN krijgen wij hier in West - Europa weer een heel veel beetje Zwitserse reflex: laat ze daar maar blijven !



Kortom; Putin is verstandig bezig, zoals hij nu al bijna twintig jaar heel verstandig bezig is, maar ja, dat is niet altijd zoals West Europa vindt dat de wereld geregeld moet worden.



Nou dan moeten de West- Europeanen daar maar aan wennen, want HUN invloed neemt met de dag af. Gezien wat de uitval van Rasmussen, de grote Nato-baas heeft uitgehaald? Kom op, A5, zeg het maar hardop: Gene enen flikker !



Peter