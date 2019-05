wo 21 mei 2014, 11:36 Rechter: bitcoin is geen geld ALMELO - De bitcoin is geen geld, maar een ruilmiddel. Dat besloot de rechter in Almelo vorige week, zo liet de rechtbank woensdagochtend weten. De digitale munteenheid vertoont volgens de rechter wel overeenkomsten met wettige betaalmiddelen, maar er zijn toch essentiële verschillen. Foto: BLOOMBERG Daardoor heeft de bitcoin eenzelfde soort status als goud en zilver. Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zei eerder ook al dat de bitcoin geen valuta is. De rechter boog zich over een zaak waarin een man in 2012 bitcoins zou leveren in ruil voor 22.000 euro. Hij leverde echter niet de beloofde 2750 bitcoins, maar slechts 990. De eiser wilde een schadevergoeding van 133.000 euro, omdat sindsdien de koers van de virtuele munt flink is gestegen. De rechter vond dat de koper geen recht had op de vergoeding, omdat de bitcoin geen geld is. De leveraar van de bitcoins moet wel het te veel betaalde bedrag met rente terugbetalen

Bitcoinbank Flexcoin geplunderd door hackers 04-03-14 16:14 uur - Bron: ANP Vorige week werd in Hong Kong de eerste bitcoinwinkel geopend. © getty Opnieuw is een bitcoinbank in de problemen gekomen. Flexcoin is gesloten. Dat staat op de website van de bank te lezen. Hackers hebben Flexcoin geplunderd. In de mededeling op de site staat dat hackers 896 bitcoin buit hebben gemaakt, omgerekend zo'n 440.000 euro. Volgens Flexcoin heeft de bank niet de mogelijkheden om de gestolen waar terug te halen. De bank is niet alle bitcoins kwijt. Gebruikers die dat hebben aangegeven, konden hun bitcoins buiten het internet om stallen bij de bank. Daarvoor moesten ze extra betalen, maar ze krijgen nu wel hun bitcoins terug. Bijna een week geleden ging Mt. Gox dicht. Dat was een van de grootste bitcoinbeurzen ter wereld. De site ging op zwart nadat zes grote bitcoinhandelaars een verklaring publiceerden waarin ze zich distantieerden van Mt. Gox. De belangrijkste handelaar in de virtuele munt zou onbetrouwbaar zijn door een softwarefout, waardoor transacties te manipuleren zijn. Toen de beurs failliet ging, twitterde Flexcoin juist dat de bank niets verloren was, en geen bitcoins had gestald bij andere bedrijven. De koers van de virtuele munt daalt hard. Waar er in oktober nog 900 euro voor één bitcoin werd betaald, betaal je nu rond de 500 euro voor één bitcoin.

Flexcoin is shutting down. On March 2nd 2014 Flexcoin was attacked and robbed of all coins in the hot wallet. Het stallen van de BTCs elders blijft een gok. Een week terug wist Flexcoin nog te melden dat er bij hen niets mis was gegaan, i.t.t. MtGox.

