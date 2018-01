Om de al dan (niet groene) linkse kliek hier te overtuigen.



In het bovenstaande geef ik een praktische toepassing van "de wet van de remmende voorsprong" van Lenin en hier verkondigd door de Marxistische historicus Jan Romein. Blijf je even achter dan kan je direct door naar de nieuwste technologie is dus de boodschap.



Wat moeten we dan wel doen op dat door de Groenen geclaimed milieugebied?

Antwoord: zaken waarin we sterk zijn en dat verder ontwikkelingen en ons bedrijfsleven kennis en zekere ervaring mee heeft.



Neem het probleen van al die blikjes in de Oceaan. Boskalis moet gewoon een paar gooie blikjes schuivers inzetten of visser gaan met hun giga-netten blikjes opvissen als het vissen even niet kan.



Ingenieurswerken: stadsontwerp, waterbouwwerken: Arcardis, Grondmij, Oranjewoud, Bam etc etc.



Produktiviteitsverhoging in de landbouw: Wageningen en alles wat eromheen hangt.



Energiebesparing door combinatie TCT en techniek; Imtech (ahum, nu even) en diverse andere bedrijven.



Kortom genoeg te doen en aanpak via het bedrijfsleven en niets geen rol voor de hijgerige en gelovige gesubsidieerde groene idioten.



Groet, Jonas