Na lange onderhandelingen is de Belgische regering eruit: Een reeks bezuinigingen en extra belastingen zijn voor de zoveelste keer voorgesteld en voorlopig gepland om aan de begrotingsnormen van Europa te kunnen voldoen.



Over 1 onderwerp wil ik het hier hebben: De overwachte verhoging van de liquidatiebonus van zomaar eventjes 150 procent oftewel van tien procent naar 25 procent.

Heel in het kort: Als iemand een onderneming opstart kan hij dat in een vennootschap doen. Als hij hard werkt maakt die vennootschap winst en als goede ondernemer haal je niet alle winst uit je vennootschap maar probeert dat bedrijf uit te bouwen. Of te wel het kapitaal binnen de vennootschap, en dus eigenlijk ook niet uitbetaalde winst, groeit in de loop der jaren en jaren. Met als grote stimulans: Als U uw vennootschap opheft kunt U het kapitaalsvennootschap naar Uzelf overboeken mits betaling van tien procent aan de fiscus. Die maatregel bestaat al tientallen jaren en vormt een van de belangrijke pijlers waarom mensen hun verdiende geld in hun bedrijf blijven stoppen en daarmee werk creëerend voor henzelf en voor anderen. Want hoe groter het bedrijf, hoe meer mensen er mee van kunnen profiteren, hoe meer werkgelegenheid.



In hun zoektocht naar het gemakkelijke geld viel het oog op de liquidatiebonus. Want als er uit alle hoeken en gaten waar nog wat geld te vinden is, geplukt en gepakt moet worden, is dat toch een voor de hand liggende bron. Vergeet eenvoudigweg de afspraak als Overheid met de burger/ondernemer, laat hem rustig tientallen jaren zijn winst in zijn zaak steken en het bedrijf uitbreiden: Als we aan het eind van de rit zijn, nemen we 25 procent in plaats van 10 procent zoals tientallen jaren overeengekomen. Pure contractbreuk.



Omdat iedereen aanvoelt dat hier iets niet deugt, wordt na lang onderhandelen overeengekomen dat de maatregel ingaat per 1 oktober 2014. Dus rest duizenden ondernemende Belgen, die al enkele jaren of tientallen jaren in hun bedrijf de winsten hebben laten zitten, de vraag: Wat ga ik doen?



Ik voorspel een vloedgolf aan liquidaties van vennootschappen, want zeg nu zelf: Op half september 2014 betaal je over je in tientallen jaren opgebouwde kapitaal 10 procent en nog geen maand later 25 procent. Concreet: Als je een miljoen in de zaak hebt na tientallen jaren hard werken ...scheelt dat 150.000 Euro meer of minder. Hoef je niet te lang over na te denken!



Of toch wel: Want liquidatie betekent in de praktijk de verkoop van massa's onroerend goed en roerend goed, het stoppen van arbeidscontracten en huren en dat allemaal omdat men het niet meer accepteert de zoveelste belastingverhoging te accepteren, op het eind van tientallen jaren werk. Eigenlijk contractbreuk.



Al die in die bedrijven, grotendeels aan het oog onttrokken vermogens, maar wel in de boekhouding aanwezig, worden nu in klinkende munt omgezet en de Overheid krijgt tot 1 oktober 2014 haar tien procent. Maar die Overheid realiseert zich volgens mij totaal niet hoeveel zwakker het bedrijfsleven uit die operatie komt. Want alle kapitaalkrachtige broeders zijn opgestapt en de kapitaal zwakkere modderen verder. De verwachte winst, eenmalig uiteraard, van 80 miljoen Euro zoals nu ingeschreven in de verwachtingen, betekent meteen ook het wegvagen van veel ervaren, hardwerkend, bedrijfsvermogen, het overgrote merendeel in de middenstand. Zonder twijfel druk op aandelenkoersen door extra aanbod en druk op onroerendgoedprijzen door extra aanbod. En weer eens extra werklozen want met name het midden-en kleinbedrijf zijn nog altijd een van de grootste werkverschaffers/werkgevers.



Kortom: In mijn ogen een rampzalige en vooral erg domme maatregel die de noden van de korte termijn lenigt, maar voorbijgaat wat er allemaal aan bedrijfsvermogen definiteif vernield wordt.



Hoe had de Belgische regering het dan eventueel kunnen aanpakken: Gewoon een voorstel: Verhoog die liquidatiebonus jaarlijks met 1 of 1,5 procent en ondervind dan zelf bij welk percentage ondernemers geen venootschap meer gaan oprichten omdat een van de grootste aantrekkelijkheden van een vennootschap ieder jaar minder wordt. Zoals het voorstel nu ligt, voorspel ik met grote zekerheid dat er gigantische veel minder vennootschappen zullen worden opgericht en dat er nauwelijks nog ondernemende mensen zo gek gevonden zullen worden tientallen jaren hun winst in hun bedrijf te stoppen als dat aan het eind van de rit weer met 25 procent belast wordt. En God-weet, wellicht nog meer, want Overheden kun je tegenwoordig echt niet meer vertrouwen.



De eerst winnaars zijn de Overheid, de accountants en het notariaat. Ze gaan gigantich veel werk hebben. Maar het is als bij het overlijden van de kostwinner van 35 jaar: De begrafenisondernemer verdient er nog iets aan, maar hij is werkelijk de laatste en het was wel voor de allerlaatste keer.

Zo ook bij al die kapitaalkrachtige bedrijven die de komnde 18 maanden geliquideerd gaan worden. Men profiteert er nog één keer goed van..en blijft dan achter met nog meer werklozen.



Tenslotte nog voor de zoveelste keer een herhaling van mijn bange verwachtingen: Het zwartgeldcircuit neemt overal toe. De verhoging van de liquidatiebonus is een prachtvoorbeeld om aan te voelen dat anno 2015 het zwartgeldcircuit een boost gaat krijgen. Want zeg nu zelf: Wat zou jij doen als je tegen 25 procent moet afdragen, terwijl je nog maar enkele maanden eerder tegen tient procent kon afrekenen?

De ondernemende, bedrijfsvoerende burger haalt ergens zijn gram.





Ik ben razend benieuwd naar de reacties de komende dagen en weken. Het is zo'n maatregel waarbij politici totaal niet beseffen wat ze eigenlijk allemaal overhoop halen en dat de snelle winst dubbel en dwars verloren zal gaan door inkomstenverliezen over enkele jaren.



Peter