Perpetuals, Steepeners « Terug naar discussie overzicht

Zou graag perps kopen in ponden. Bij Binck is weinig/niets aanwezig en van de Barclays bank perp kreeg ik van de helpdesk te horen dat deze alleen in de Uk genoteerd is en dus niet via Binck kan. Wil misschien een internetrekening openen in de Uk om hierop de handelen in ponden perps. Iemand hier ervaring mee hoe dit aan te pakken?

