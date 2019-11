OpenTV « Terug naar discussie overzicht

De Kudelski Group is vandaag met zijn eerste halfjaarcijfers 2012 naarbuiten gekomen. Het netto-verlies was CHF - 9 miljoen. Omzet liep ook iets terug t.o.v het eerste halfjaar 2011(CHF 15 miljoen).

Er werden 100 m/v op straat gezet in de eerste helft 2012. Men heeft nu 2900 m/v in dienst.

De koers heeft een dieptepunt gekend van CHF 6,17 maar is door het positieve beursklimaat van de laatste maanden opgelopen naar CHF 9,50.

Vandaag ging er 0,25 vanaf.



Voor de tweede helft 2012 verwacht men iets betere resultaten bij hogere omzet.

Ondanks dat heeft het bedrijf een diepe inzinking doorgemaakt. Van een koers van CHF 30 naar bijna CHF 6.

Je zou dit eigenlijk niet verwacht hebben maar het gebeurde wel.

Dit achterbakse bedrijf blinkt niet uit in info. OpenTV wordt zelfs niet genoemd in het algemene persbericht. Je weet niet hoeveel deployments er zijn weggezet door de divisie digitale tv.

Kudelski Group schijnt last te hebben van de economische crisis en dat werkt door in hun resultaten.

Men herstructueert erop los , om de cijfers op te poetsen.

Opvallend is dat dit bedrijf na de inlijving van OpenTV(2009) in zijn achteruit is gaan lopen.

Omzet was op zijn hoogtepunt CHF 1069 en in 2012 verwacht men CHF 865 miljoen.

Nu zie je ook bv bij TT een teruggang in de omzet maar die houden de winst op peil. Dat is wat anders dan de Sint Bernardhonden laten zien. Ik noem ze honden want Andre Kudelski deugt van geen kanten.

Hoort achter de tralies thuis. Een oplichter pur sang!

Misschien denkt iemand, deugt er nog wel een CEO op de beurs in jouw visie? Jazeker! Gelukkig zijn er nog genoeg respectabele CEO s te vinden waar ik groot respect voor heb.

Maar niet voor de parasiet Kudelski en meeloper Ben Bennett(ex OpenTV).