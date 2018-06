Esperite (voorheen Cryo Save) « Terug naar discussie overzicht

Ursus,



Dan heb je de afgelopen weken mooie kansen had. CRYO lijkt o.b.v. TA op een "omkeerpunt" te staan.

DGA Goossens kocht er 14 K stuks in op euro 4.14.



Met een RSI van 57 actueel , een koerssprong naar Euro 4.50 liggen de volgende TA weerstanden \ koersdoelen op resp. Euro 4.80 (eerste weerstand), vervolgens op euro 5.60 (tweede weerstand) en daarna op euro 6.00 (derde weerstand).



In 2011 kocht Cryo in januari 100.000 aandelen in. Herhaling dit jaar ?



Helaas is de handel erg dun in dit aandeel , maar de omzetgroei en winst die CRYO weet te maken i.c.m. de nog prille ervaring in de new branches Z Afrika en India , lijkt er nog heel veel additioneel (groei)potentieel in dit bijzondere aandeel te zitten.

Ook de portfolio verbreding in de USA met Cryo Lip (aldaar een groeimarkt gericht op persoonlijke\gewichts\fysiek gerichte verzorging, komt zeker over naar NL\EU) en de kans er een stevige poot bij te creeren die omzet\winstgroei kan aanwakkeren.



Ik zie CRYO Save group op dit moment als een "door de massa onbegrepen nederlandse beursparel" die o.b.v. expertise en specialisatie vanuit een dominante positie in een global niche mooie resultaten zou moeten kunnen gaan bieden.

Sector : Medical of Bio tech ? De opgeslagen produkten van CRYO Save worden hopelijk naast de persoonlijke toepassing op de rechthebbenden , ook steeds meer door de medische sector ontdekt voor allerhande medicinale testen en ontwikkelingen en andere interessante spin-offs.



Een "medical-Tech" fonds dan maar ?

Het aandeel heeft mij tot op heden nog weinig gebracht , maar dit jaar zal ik zeker de AvA bezoeken. het aandeel is boeiend afwijkend van de massa en qua omvang aardig te overzien\in te schatten.



Mijn CRYO's blijven voorlopig op de plank liggen om ;

a.) te zien hoe CRYO aandeelhouders beloond met dividend ?

b.) deel te kunnen nemen aan de AvA 2012

c.) te bezien of de beoogde koersdoelen\weerstanden de komende jaren geslecht kunnen worden.

d.) het een leuke NL belegging lijkt met globale omzetspread.

e.) ik een overname long term niet uitsluit door een grote specialist\pharma\medical company (bijv. vanuit de USA).

f.) het management een kundige stabiele indruk maakt die goed weet waar men mee bezig is en naar toe wil.



Andere meningen \ aanvullingen ?



Tracker