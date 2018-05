Ik was druk met Versatel :) .. maar bij Borussia Dortmund is er ook allerbest duits koersspektakel. Het binnenhalen van het kampioenschap, ruim voor het einde van de competitie (dus zonder enig positief of negatief verassingselement) werd door de `zockers` aangegrepen om dit aandeel ongekend af te serveren. In 13 handelsdagen van 3,15 € naar sub 2,00 € vanmorgen.. dan mag je dat zo wel betitelen. Maar het lijkt er nu (voorzichtig) op dat het aandeel de low zo langzamerhand gezien heeft. Inmiddels weer 5% opgelopen, tot boven de openingskoers. Ik vind de hele koersafstraffing weliswaar begrijpelijk (men probeert imo een lage instap te realiseren) maar fundamenteel in die mate niet minder bizar. Waar Borussia Dortmund nu al een kleine winst realiseert, zal het die winst het komende boekjaar 2011/2012 buitengewoon zien stijgen.. ik schat naar +/- 30 miljoen euro. Omdat Borussia zo`n veelbelovende jonge selectie bezit hoeven er nauwelijks nieuwe spelers aangetrokken te worden, en men continueert sowieso de zo succcevolle transferpolicy van het recente verleden, i.e. het mijden van dure gearriveerde krachten. Daar staat tegenover dat van een paar al gepasseerde maar peperdure 'vedetten' uit de 'oude' Borussia tijd (Dede en Florian Kringe, samen goed voor 5 miljoen euro salaris per jaar) het contract is afgelopen en niet wordt verlengd.

Ik was druk met Versatel :) .. maar bij Borussia Dortmund is er ook allerbest duits koersspektakel. Het binnenhalen van het kampioenschap, ruim voor het einde van de competitie (dus zonder enig positief of negatief verassingselement) werd door de `zockers` aangegrepen om dit aandeel ongekend af te serveren. In 13 handelsdagen van 3,15 € naar sub 2,00 € vanmorgen.. dan mag je dat zo wel betitelen. Maar het lijkt er nu (voorzichtig) op dat het aandeel de low zo langzamerhand gezien heeft. Inmiddels weer 5% opgelopen, tot boven de openingskoers. Ik vind de hele koersafstraffing weliswaar begrijpelijk (men probeert imo een lage instap te realiseren) maar fundamenteel in die mate niet minder bizar. Waar Borussia Dortmund nu al een kleine winst realiseert, zal het die winst het komende boekjaar 2011/2012 buitengewoon zien stijgen.. ik schat naar +/- 30 miljoen euro. Omdat Borussia zo`n veelbelovende jonge selectie bezit hoeven er nauwelijks nieuwe spelers aangetrokken te worden, en men continueert sowieso de zo succcevolle transferpolicy van het recente verleden, i.e. het mijden van dure gearriveerde krachten. Daar staat tegenover dat van een paar al gepasseerde maar peperdure 'vedetten' uit de 'oude' Borussia tijd (Dede en Florian Kringe, samen goed voor 5 miljoen euro salaris per jaar) het contract is afgelopen en niet wordt verlengd.

Je timing lijkt uitstekend te zijn geweest. Mooi in de grafiek te zien hoe het kampioenschap werd aangegrepen om het aandeel maga terug te trappen. In nog geen drie weken ongeveer 1/3 ingeleverd. Een conspiracy lijkt me hier gerechtvaardigd, ook omdat het aandeel in de opening vandaag met geweld door de MA 200 steun (€ 2,30) werd getrapt. Technisch kan het i.d.d. lager, wat je echter vaak ziet is dat de koers na het doorbreken van MA 100 en MA 200 eerst terugveert naar die oude weerstand, om pas daarna definief richting te kiezen. Feit is dat er na de low op € 2,111 veel kopers in de markt zijn gekomen. Zelf had ik nog geprobeerd een derde pluk binnen te slepen op € 2,12.. dat is slechts voor een klein deel gelukt. RT 2,18

John, ik ben al lang gefascineerd door Borussia als AG, omdat de waardering zo lang zo enorm laag in vergelijking met die van Ajax was. Vorig jaar hab ik ook al eens een instap overwogen, dat kon toen voor minder dan een 1 €. Ai!Ik deel je kanttekeningen i.h.a. t.a.v. de voetbalwereld, maar ben er van overtuigd dat Borussia, althans het Borussia onder Watzke een uitzondering is. Geen geldsmijterij daar.. en geen dure aankopen.. en een goede scouting van jong talent.Een jaar geleden of zo in de krant een lang interview met Watzke gelezen.. dacht nog.. die zou ik wel als CEO bij Versatel willen zien:)De Duitse voetbalcompetitie behaalde het afgelopen jaar in het UEFA ranking systeem voor het eerst sinds vele jaren de meeste punten. Borussia kan als vertegenwoordiger van grootbetaler Duitsland volgend jaar alleen uit de Champions Leage 60-80 miljoen euro binnenhalen, moeten ze natuurlijk wel de groepsfase overleven. Verder zal de merchandising een hoge vlucht nemen, mede ook dankzij de populariteit van hun speler Kagawa in japan.

Voor de fun ben ik ingestapt. Aan 2,48 € Ik ben een groot liefhebber van het Duitse voetbal en Borussia Dortmund met de hoogste toeschouwerscijfers van Duitsland (en zelfs Europa) mag wel dé cultclub genoemd worden. Juri Sahin (die ooit nog eens door van Marwijk tijdelijk naar Feyenoord werd gehaald) was daar het afgelopen seizoen een van de vele uitblinkers. Met de vooruitzichten van de Champions League en de wil van de sterke manager Watzke (hij is het immers die Borussia na het bijna faillissement van 2005 weer gezond en succesvol heeft gemaakt) om de begroting niet meteen fors aan te passen, geloof ik dat BVB ook als belegging kansrijk is. De beurswaarde van BVB komt op ongeveer overeen met die van ons Ajax (ca 150 miljoen euro). Daar heb ik een jaar of 8 terug ook eens een leuke rit in gehad, er liep toen een draadje van mij over on de KK.

Voor de fun ben ik ingestapt. Aan 2,48 € Ik ben een groot liefhebber van het Duitse voetbal en Borussia Dortmund met de hoogste toeschouwerscijfers van Duitsland (en zelfs Europa) mag wel dé cultclub genoemd worden. Juri Sahin (die ooit nog eens door van Marwijk tijdelijk naar Feyenoord werd gehaald) was daar het afgelopen seizoen een van de vele uitblinkers. Met de vooruitzichten van de Champions League en de wil van de sterke manager Watzke (hij is het immers die Borussia na het bijna faillissement van 2005 weer gezond en succesvol heeft gemaakt) om de begroting niet meteen fors aan te passen, geloof ik dat BVB ook als belegging kansrijk is. De beurswaarde van BVB komt op ongeveer overeen met die van ons Ajax (ca 150 miljoen euro). Daar heb ik een jaar of 8 terug ook eens een leuke rit in gehad, er liep toen een draadje van mij over on de KK.