Amerikaanse aandelen« Terug naar discussie overzicht

Heb ze ook. Welke sprong kunnen we volgens jou gaan maken? min. 0,10 maar mogelijk veel meer?

Ligt aan de ontwikkelingen. Er zijn wel wat punten om rekening mee te houden:- Financiers: onduidelijk welke dat zijn en onder welke voorwaarden. Het pers bericht hierover roept wat vraagtekens op. Is het $5.000.000 voor 50.000.000 common, zoals het pers bericht doet lezen (in dit geval betalen ze .10 per aandeel), of alleen voor de gegarandeerde $1.000.000.- Vorige weerstand was iets boven de 0.09 en een goed nieuws bericht zal mogelijk nodig zijn om de .10 met overtuiging te doorbreken m.i.- Veel T/A traders heeft zich hier ingekocht en zal voor winstnemingen zorgen; gisteren aan einde van de dag duidelijk te zien.Er is een tender uitgeschreven voor de boringen in het Handcamp gebied. Er hebben zich al twee bedrijven ingechreven. De CEO gaf al aan dat het geld voor deze boringen aanwezig is en dit alleen al zal voor een mooie momentum play zorgen. Dit is ook waar ik voor ga .20 ~ .25Mocht er wat meer bekend worden over de financiering en de voorwaarden gunstig, dan schiet deze als een gek omhoog en zie ik .30 ~ .50 tot de mogelijkheden.Mocht Handcamp economisch winbaar zijn en de reserves goud/zink/koper zo groot als de grab soil samples doen geloven, dan gaat deze over de $1 en wie weet de 3,4,5.Verder hebben ze meer properties en blijven maar toevoegen. Een opzienbare is de Lucky property, die nadat deze in November is aangekocht direct werdt omringd door Vale Inco (mijner met een MC van miljarden). Waardom dit is gedaan is nog gissen. Wrs hebben we grote koper reserves en Vale wil zo een joint venture afdwingen voor het rijke gebied.Een ding wat belangrijk is om te weten, is dat de CEO Ken Stead een gerespecteerd persoon is en weet wat hij doet. Bij Cornerstone (vorige werkgever) heeft hij verschillende JV's tot stand gebracht.Al met al, katx is not your average pinksheet stock.