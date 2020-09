Fondsbeheerders verkopen aandelen



18-5-2010 16:25:14



Uit de laatste Fund Managers Survey van Bank of America Merrill Lynch blijkt dat fondsbeheerders flink minder positief zijn. Aandelen maakten in mei plaats voor cash.

Merrill's maandelijkse Fund Managers Survey werd gehouden in de periode van 7 t/m 13 mei, direct na de aankondiging van het EU-steunpakket van €750 mrd.



De in totaal 202 fondsbeheerders die wereldwijd meededen aan het meest recente onderzoek (goed voor $530 mrd aan belegd vermogen) tonen zich vooral bezorgd over de economische groeivooruitzichten nu er drastische bezuinigingsmaatregelen getroffen moeten worden in de Eurozone. Ook het vertrouwen ten aanzien van opkomende markten is flink teruggelopen.



Van de ondervraagde beleggers denkt nu 42% dat de wereldwijde economie de komende twaalf maanden zal aansterken, tegen 61% in april. Ook het vertrouwen ten aanzien van de bedrijfswinsten daalde flink. Momenteel rekent 47% van de respondenten voor de komende twaalf maanden op hogere bedrijfswinsten, tegen 67% in mei.



EUROPA

Uit het onderzoek blijkt dat het sentiment ten opzichte van Europa nog negatiever is geworden.. Nog slecht 23% van de fondsbeheerders verwacht dat de Europese economie het komende jaar zal aansterken, tegen 62% in april.



Gevolg hiervan is dat de onderwogen positie in Eurpese aandelen steeg tot 34%, tegen een onderweging van 18% in april. Bovendien is 45% momenteel van mening dat de euro na de flinke waardevermindering van de afgelopen maanden nog steeds overgewaardeerd is, wat neerkomt op een lichte toename ten opzichte van april (43%).



MINDER IN AANDELEN

De ondervraagde fondsbeheerders bouwden hun aandelenbelangen flink af ten gunste van cash. In totaal hanteerde 30% in mei een overwogen positie in aandelen tegen 52% in april. De hoeveelheid aangehouden cash steeg daarentegen van 3,5% in april naar 4,3% in mei. Ook obligaties wonnen aan populariteit, getuige de onderweging van 29% tegen 48% een maand eerder.



Opvallend is wel dat het aantal beleggers dat aandelen ondergewaardeerd noemt toenam van slechts 2% in april tot 16% in mei. Het tegenovergestelde geldt voor obligaties: 57% van de fondsbeheerders noemt obligaties momenteel overgewaardeerd tegen 52% in april.



Ook het flink afgenomen vertrouwen in opkomende markten valt op. Het aantal respondenten dat overwogen is in aandelen uit emerging markets bedroeg in mei 19%, tegen 31% in april en bereikte daarmee het laagste percentage sinds begin 2009. Vooral China, waarvoor een afzwakkende economie wordt voorzien voor de komende twaalf maanden, moet het hierbij ontgelden.



Dit geldt niet voor Amerikaanse aandelen en de dollar. Het aantal fondsbeheerders met een overwogen positie in Amerikaanse aandelen steeg in mei (van 21%) tot 22%. Ook het vertrouwen in de dollar is groot, aangezien 66% van de respondenten verwacht dat de dollar de komende twaalf maanden zal stijgen ten opzichte van de meeste reserve-munteenheden.



Bron: BofA Merrill Lynch Survey of Fund Managers