Daytraders« Terug naar discussie overzicht

Ik ben niet de enige met hetzelfde probleem. Zou alleen handig zijn als ze ook de oplossing hadden neergezet (market orders lukken wel ondertussen):



Qiadong Zhao

Newbie



Posts: 2





Newbie's question on API

« on: January 22, 2007, 11:46:21 AM » Quote



--------------------------------------------------------------------------------

when I place stop or limit orders on API, it shows 320 Error reading request:-'ord' : cause - The price value should be a double:

but market order works fine. Can anybody tell me how to resolve this problem? Thank you!!}}}







Report to moderator Logged







Qiadong Zhao

Newbie



Posts: 2





Newbie's question on API

« Reply #1 on: January 23, 2007, 11:25:08 PM » Quote



--------------------------------------------------------------------------------

the problem is resolved



Report to moderator Logged







downtoearth

Newbie



Posts: 44





Newbie's question on API

« Reply #2 on: January 25, 2007, 05:25:44 AM » Quote



--------------------------------------------------------------------------------

hi Zhao, i encountered similar problem but also fixed.