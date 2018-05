Chrysler failliet; doorstart met FiatChrysler Bankroetgepubliceerd op 30 april 2009 22:00, bijgewerkt op 1 mei 2009 07:53AMSTERDAM - De Amerikaanse autofabrikant Chrysler heeft donderdag surséance van betaling aangevraagd. Omdat een aantal schuldeisers van Chrysler weigerde akkoord te gaan met een schuldsaneringsplan voor de autogigant, is een bankroet onvermijdelijk geworden. Chrysler is bezweken onder een schuldenlast van 6,9 miljard dollar (5,3 miljard euro).Een Chrysler-dealer (Reuters) De Amerikaanse overheid zal de surseance gebruiken om een snelle doorstart te orkestreren. De Italiaanse automaker Fiat neemt Chrysler over. President Obama kondigde donderdag aan dat zijn regering nog eens 8 miljard dollar in Chrysler pompt om de autofabrikant door de surseanceperiode heen te helpen. Die zal volgens het Witte Huis maximaal zestig dagen duren. Chrysler had al 4 miljard dollar belastinggeld opgeslorpt.De Canadese regering en de Canadese provincie Ontario, waar Chrysler een grote vestiging heeft, dragen 2,5 miljard dollar bij. In ruil voor deze injecties ontvangen de VS en Canada een aandeel van respectievelijk 8 en 2 procent in de nieuwe onderneming. Fiat krijgt nu 20 procent van Chrysler in handen. De meerderheid van de aandelen krijgt het als alle schulden aan de overheid zijn afbetaald.De faillissementsaanvraag betreft alleen de Amerikaanse activiteiten, maar in de VS worden geen fabrieken gesloten of mensen ontslagen tot de overname door Fiat een feit is. Die beslissingen worden overgelaten aan de nieuwe bedrijfstop. De Amerikaanse regering zal daarin zes bestuurders benoemen en Fiat drie. De huidige bestuursvoorzitter Robert Nardelli stapt op, volgens hemzelf vrijwillig. Hij wordt mogelijk opgevolgd door Bestuursvoorzitter Sergio Marchionne van Fiat.President Obama sprak gisteren zijn ongenoegen uit over de opstelling van veertig hedgefondsen en investeringsmaatschappijen, die de redding van Chrysler hebben gefrustreerd.De hedgefondsen bezitten ongeveer 30 procent van de schulden van de automaker. De Amerikaanse regering had vier banken die de bulk van Chryslers schuld van 6,9 miljard dollar bezaten, zo gek gekregen hun deel kwijt te schelden in ruil voor 2 miljard dollar in cash van de regering. Maar de fondsen, wier instemming cruciaal was, wezen het voorstel af in de veronderstelling dat de overheid Chrysler niet bankroet zou laten gaan en wel weer zou redden met belastinggeld.De president bekritiseerde de fondsen als ‘speculanten die twee keer zoveel wilden hebben als andere schuldeisers’ en die hoopten te profiteren van de offers van anderen. ‘Ik sta niet achter hen’, aldus Obama. Het faillissement zal volgens hem ‘snel en gecontroleerd’ worden afgehandeld.Bron: Volkskrant.nl/economie/article1191431.ece/Chrysler_failliet_doorstart_met_Fiat