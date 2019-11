Getronics « Terug naar discussie overzicht

Getronics in andere handen

3 uur geleden



Automatiseerder Getronics komt voor €220 miljoen in handen van de New Yorkse zakenman Nana Baffour. De voormalige KPN-dochter was sinds 2012 eigendom van de investeerdersgroep Aurelius.



Getronics was in de jaren negentig een gewild aandeel aan de Amsterdamse beurs. Maar het ict-concern kwam in een neerwaartse spiraal terecht na de te dure overname van branchegenoot Wang Global in 1999. Uiteindelijk werd Getronics in 2007 ingelijfd door KPN, dat het vijf jaar later weer grotendeels van de hand deed.



Opgebloeid



Onder de vleugels van Aurelius blijkt Getronics in de afgelopen jaren te zijn opgebloeid. De automatiseerder is tegenwoordig goed voor een jaaromzet van circa €500 miljoen en telt 4500 werknemers. Getronics kocht vorig jaar de cloudactiviteiten van branchegenoot Colt.



Zakenman Baffour is in de ict-sector actief met het Braziliaanse Grupo Cimcorp. De overname van Getronics verloopt via Bottega InvestCo, waarin Baffour een meerderheidsbelang heeft.