En ook vandaag noteren de goudmijnen in de plus; althans het eerste uur.

Opvallend is het koersverloop van het zilver; daar lijkt een uitbraak gaande.

Bij de zilver etf SLV was de omzet afgelopen vrijdag erg hoog en ook vandaag wordt er in het eerste uur stevig in SLV gehandeld.

Het aantal postings op de diverse goud/zilverdraadjes is tot een absoluut minimum gedaald. Ik vind dat best; als iedereen afgetaaid is, is de bodem nabij (of is de bodem al gezet wat ook zou kunnen). In de eerste fase van een bullmarket (zeker na een zware bearmarket) zien veel beleggers het helemaal niet zitten en wachten op de volgende koersval die niet komt (climbing the wall of worries).