CFD's« Terug naar discussie overzicht

Maar welke gebruik jij nu dan? Ik ben altijd nieuwsgierig of het beter kan :)

In juni 2003 ben ik klant geworden bij CMC.Eerst even een reply, die ik op 21 dec. 2005 zond, naar aanleiding van de tariefswijziging. Later zou blijken dat de indices "gratis" bleven. Zoals je kunt zien, leg ik me niet zomaar bij alles neer.---> As a valued client of CMC Markets, we would like to inform you of> some important changes to our Terms of Business.This must be a mistake. The timing could not have been worse.Whilst putting the last bits together for the Christmas days, CMCchanges the Terms of Business, telling me to pay at least 10Euros per round turn.The advantage to add/reduce positions in parts will be wiped, justto name one of the (former) reasons to select CMC.It is my feeling that CMC Plc gets too greedy and thinks thatclients will keep placing as many as orders as they used to do.Well, I won't and I guess that many others will respond the sameway.The slippage will change considerably and will make CMC Marketsconsiderably less attractive.With Interactive Brokers, for example, the round turn fee for a DowMini contract is 4.26 Dollars and the spread is 1 point or less.Compared to 4 points spread and a fee of 10 Euros with CMC,every serious trader will know what to decide.The reasons to keep an account will be minimal. Just thepossibility to keep overnight short positions on share CFD's will bethe only one, as I see it now.I have been running a website for active traders, activelyrecommending CMC Plc. As you will understand, I decided todiscontinue this recommendation and changed the informationaccordingly.Regards,[naam]---Met je eens, dat de totalen per positie een gemis zijn. Bij IB wordt dat bijgehouden, overigens ook niet altijd 100% kloppend. De margin berekening valt soms ook raar uit, omdat die kennelijk gebaseerd is op de slotkoers van de vorige dag. Met bija expirerende opties geeft dat soms heel vreemde uitkomsten. Laatst had ik plotseling een net liquidation van een paar duizend te veel:-)Ik schrijf meestal de koersen van de entries en geplande exits op.Ik deel je mening dat CMC minder geschikt is voor de veeleisende trader, zeker als het om scherpe trades gaat.Ik gaf al aan dat IB mijn belangrijkste platform is. Vanwege de kosten ben ik veel minder gaan doen bij CMC. Zoals gezegd handel ik hoofdzakelijk in DAX CFD's omdat ik de futures wel erg hard vind gaan en de spread van 2 punten wel meevalt.Vr. groet,CT