Ben zelf redelijk anti Norton Antivirus, omdat het gewoon een hoop functionaliteiten van Windows zelf in de weg zit. Op 't werk ook veel ellende mee bij diverse PC's waar het op geinstalleerd is (meest vreemde problemen komen mensen dan mee aan, blijkt elke keer weer aan Norton te liggen). Nieuwste anti-spyware van Microsoft herkent volgens mij zelfs sommige delen van Norton als spyware.. Zelf gebruik ik AVast en wel om de volgende redenen (zeg niet dat dit het beste is hoor): > gratis > regelmatig updates (soms meerdere malen per dag), dus virus info altijd zeer actueel > gebruiksvriendelijk >> heeft de mogelijkheid om een scan uit te voeren VOORdat Windows opgestart is, dit is heel vaak de enige manier om virussen écht van je systeem te kunnen verwijderen

Ik heb Sygate op mijn PC gehad icm met Avast, AVG, Antivir en vervolgens nu weer met AVG. Ik weet niet meer wat ik tegen Avast had, ik geloof dat de updates een beetje traag waren, Antivir scheen het beste te zijn maar moest ik handmatig updaten (ik dacht dat je voor automatische update een abbonement moest hebben?)Misschien is AVG niet de beste virusscanner, het is gratis dus zal weleens later zijn met zijn updates dan bv Norton, maar ik heb nooit problemen. Norton schijnt de computer zwaarder te belasten met name met opstarten ... of zo.AVG geeft snel een update als ik de PC opstart, geen probleem i.c.m. Sygate firewall, wel de Windows XP firewall uitgeschakeld.