id=1745783 date=200602191532]Geachte collega beleggers.krijgen we een pandemie in Europa of niet. Wat als de vogelgriep toeslaat op grote schaal in ons Land en in het land van onze broeders/buren. Het is bekend dat vogels niet stoppen bij landgrenzen en dus ook niet aan ons kikkerlandje voorbij zullen gaan.Wat zijn dan de gevolgen hoe worden wij bevoorraad moeten wij nu al gaan hamsteren?? We kunnen niet meer naar ons werk, mensen kopen alleen nog de dagelijkse boodschappen als dit al mogelijk is. kortom bestedingen lopen terug investeringen lopen terug vooral als het lang duurt.Ik snap nog steeds niet waarom er geen vaccin tegen is, het virus is er toch al een tijdje is dit te duur of zo lijkt mij toch een kans voor een bedrijf als Cruccell of zo om hier wat tegen te ontwikkelen.Laten we allen hopen dat het niet zo ver komt, maar ik zie het wel somber in Duitsland en Frankrijk hebben vandaag ook weer zoveel gevallen van de griep ontdekt.Wat zou er eigenlijk met de beursen gebeuren. Naar beneden zou je daar nu al op kunnen gaan speculeren.Groeten Blackgold

Misschien is er in de toekomst wel een variant van de pest in aantocht. Wie zal het zeggen. Steeds meer ratten in grote steden lusten net als mensen bier en ervaren stress. Dat blijkt uit onderzoek van Amerikaanse wetenschappers. Het DNA van ratten die in steden leven snel verandert snel. Zo zit het bij deze 'stadse' ratten in hun DNA om snel de weg te vinden in een menselijke omgeving van buizen en riolen. Bioloog Albert Weijman, adviseur bij het Kennis-en Advies Centrum Dierplagen legt uit waarom ratten op mensen gaan lijken: 'Ze hebben een fenomenale voortplantingssnelheid, dus ook de evolutiesnelheid is hoog. Het zijn echte evolutie-koningen.' Het aanpassingsvermogen is hoog, het zijn alles-eters, het zijn succesdieren. 'Wanneer er voldoende menselijk afval aanwezig is en er zijn onvoldoende roofdieren, dan kan het snel gaan'. Bron: BNR

