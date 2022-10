Bitcoin lijkt wel een stablecoin

De koers van bitcoin is al maanden per saldo nauwelijks van haar plaats gekomen, waardoor de digitale munt steeds meer het karakter van een stablecoin lijkt te krijgen. Lijkt de munt dan toch waardevast te worden of is dit slechts de stilte voor de storm?

Het grootste probleem voor de wereldwijde adoptie van bitcoin als betaalmiddel is de hoge volatiliteit van de koers van de digitale valuta. Zolang je er niet vanuit kan gaan dat de waarde van je vermogen volgende week evenveel waard is als nu, zullen veel consumenten hun geld niet om durven zetten in bitcoin.

Stabiel rond $20.000

Dat de munt de laatste maanden stabiel blijft liggen rond $20.000 zou dit argument van tafel kunnen halen en de adoptie vooruit kunnen helpen.

De vraag is uiteraard of dit een blijvend effect is, of dat we de volatiliteit binnenkort weer zullen zien terugkeren. Ik leg hiervoor het technisch plaatje van bitcoin weer eens onder de loep.

Consolidatie

Bitcoin heeft vanaf de top van eind vorig jaar al ruim 70% moeten prijsgeven en beweegt nog altijd in een dalende fase. Sinds begin dit jaar is een patroon van lagere toppen en bodems zichtbaar, wat wijst op aanhoudende verkoopdruk. De consolidatiefase van de afgelopen maanden doet vooralsnog niets af aan het zwakke technische plaatje.

De digitale munt lijkt langzaam een nieuwe lagere top te vormen onder de oude bodems van het afgelopen jaar. Een doorbraak onder de steun rond $17.585 zal deze lagere top bevestigen en de dalende trend een nieuwe impuls geven. Het volgende richtpunt ligt dan rond $12.000.

Lagere toppen

Op de daggrafiek hieronder is goed te zien dat de verkoopdruk, ondanks de recente consolidatiefase, aanwezig blijft. Binnen de zijwaartse beweging van de afgelopen maanden worden namelijk lagere toppen gevormd. Dit duidt erop dat beleggers na iedere opleving steeds sneller uitstappen.

Hier spreekt weinig vertrouwen uit. Het risico dat de steun rond $17.585 binnenkort wordt gebroken en de volatiliteit in de koers terugkeert, is dan ook groot.

Cardano

Het Cardano-netwerp is nog altijd één van de meeste gebruikte alternatieve blockchains en de token van het netwerk, ADA, noteert al tijden hoog in de lijstjes van meest populaire altcoins. Toch staat deze munt al langere tijd onder druk en heeft de dalende trend onlangs weer een nieuwe impuls gekregen.

De koers van ADA staat inmiddels op slechts één tiende van de koers op de top in augustus vorig jaar en verkoopdruk lijkt nog niet te zijn opgedroogd. Het patroon van lagere toppen en bodems is intact en wijst op het gebrek aan kopers in de markt.

De dalende trend is recent hervat met de doorbraak onder de bodem van mei dit jaar, waardoor er ruimte is vrijgekomen voor een daling richting lagere koersniveaus. De volgende steun wacht nu rond $0,09. Dit zou vanaf het huidige niveau nog een daling van bijna 75% betekenen.