Ethereum vs Ethereum Classic

Ethereum is nog altijd in het proces om over te schakelen naar ETH 2.0. Dit proces vindt in verschillende fases plaats waarvan de eerstvolgende fase, de transitie van het Proof of Work-protocol naar een Proof of Stake-protocol, staat gepland voor 19 september. In 2023 moet de volledige omschakeling naar ETH 2.0 een feit zijn.

Minen

Een belangrijk onderdeel van de wijziging die medio september zal worden doorgevoerd, is het afschaffen van het minen van Ether, het proces waarbij transacties en data in de blockchain gecontroleerd en bevestigd worden door een netwerk van verschillende computers. Een energieslurpend proces.

Verwacht wordt dat een deel van de bestaande miners hun activiteiten zullen stoppen en met het nieuwe protocol mee zullen gaan. Toch zal er een deel van de miners overblijven die hun miningactiviteiten graag door wil zetten. De meeste logische keuze hiervoor is om dit te doen voor Ethereum Classic, de oorspronkelijke Ethereum blockchain.

Ethereum Classic

Ethereum Classic is in 2016 door middel van een hard fork afgesplitst van Ethereum, waarbij Ethereum Classic de oude blockchain ongewijzigd voortzette. Omdat in Ethereum Classic geen wijzigingen worden doorgevoerd, zal deze blockchain ook niet omschakelen naar een Proof of Stake-protocol.

Nu de datum van de wijzigingen in de Ethereum blockchain dichterbj komt, neemt de populariteit van Ethereum Classic weer toe. De munt laat de laatste weken dan ook een outperformance zien ten opzichte van Ethereum.

ETH

Ethereum (ETH) heeft het afgelopen jaar een groot toppatroon afgerond en is flink teruggevallen. De doorbraak onder de bodems van medio 2021 en begin 2022 heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere daling richting uiteindelijk koersdoel $310. Hier liggen de oude toppen uit 2019 en een bodem uit 2020.

Pas wanneer de koers terug weet te keren boven de oude steunlijn rond $1.900 zal het beeld wat opklaren.

ETC

Ethereum Classic (ETC) beweegt vanaf medio 2021 in een dalend trendkanaal. Lagere toppen en bodems wijzen hierbij op aanhoudende verkoopdruk. De laatste weken is de koers sterk opgeveerd. De correctieve fase binnen de dalende trend is afgebroken en een herstel richting de dalende toppenlijn is ingezet.

Het beeld zal sterk opklaren wanneer de dalende fase wordt afgebroken. Dan zal de koers verder kunnen herstellen richting de toppen van het afgelopen jaar.

ETC/ETH

Als we de twee Ethereum tokens tegen elkaar afzetten, valt op dat ze elkaar de afgelopen jaren per saldo redelijk in evenwicht hebben gehouden. Het laatste jaar was ETH echter duidelijk minder zwak dan ETC, wat heeft geleid tot een daling van de koers van het valutapaar ETC/ETH.

De laatste maanden draait de koers van het valutapaar echter sterk opwaarts. De toegenomen populaiteit van Ethereum Classic zorgt voor een outperformance van de token en de bevestigde bodemformatie in de grafiek lijkt een grotere stijging aan te kondigen.

Voor beleggers die in de Ethereum Blockchain willlen investeren, zou Ethereum Classic de komende tijd wel eens een betere keuze kunnen zijn.