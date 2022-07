Is de bodem voor bitcoin in zicht? 3 mogelijke scenario's

Afgelopen vrijdag vond de IEX Beleggersdag plaats in Bussum. Tijdens deze inspirerende dag gaf ik samen met collega-analist Erik Mauritz een presentatie over de huidige stand van zaken in de cryptomarkt. In dit artikel zet ik de belangrijkste technische signalen uit de presentatie nog eens op een rij.

De cryptomarkt beweegt al geruime tijd in een bearmarkt. Hierin zijn de grootste crypto's gemiddeld ongeveer 75% van hun waarde sinds de top van eind vorig jaar kwijtgeraakt. De vraag is daarom of er op korte termijn een bodem zal worden gevormd of dat we vanaf het huidige niveau nog verder kunnen afstorten.

In de presentatie heb ik aan de hand van verschillende grafieken drie scenario's uiteengezet: een positief scenario, een negatief scenario en een alternatief scenario. Hieronder zet ik ze nog eens op een rij.

Bull-case

1. 200-week moving average

De eerste grafiek die een mogelijke bodem voor bitcoin signaleert, is die van het 200-weeks gemiddelde. In onderstaande grafiek is de koers afgezet tegen het 200-weeks gemiddelde. Daarbij valt op dat in de afgelopen zeven jaar de koers telkens is opgevangen rond dit voortschrijdend gemiddelde.

Iedere keer als de verhouding tussen de koers en de waarde van het gemiddelde vlak onder de 1 noteerde, wist de prijs van bitcoin sterk op te veren en aan een nieuwe stijging te beginnen. Ook nu noteert deze ratio weer onder de 1, wat opnieuw het begin van een grote stijging kan inluiden.

2. Percent of supply last active 1+ years

De tweede grafiek die een mogelijke bodem zou signaleren, is die van de 'Percent of Supply Last Active 1+ Years ago'. Deze grafiek geeft de hoeveelheid bitcoin weer die langer dan een jaar niet is verplaatst. Deze bitcoins zijn dus voor het begin van de daling gekocht en op de plank gelegd voor later.

Uit de grafiek blijkt dat dit percentage momenteel rond de 65% noteert en per saldo al sinds de start van bitcoin een stijgende trend laat zien. Het vertrouwen in een grote toekomst voor de digitale munt blijft dus groeien en de recente verkoopgolf wordt dus voornamelijk gedreven door handelaren die de munt in het afgelopen jaar hebben gekocht. Er is dus vooral sprake van speculatie op de korte termijn.

Daarnaast blijkt dat iedere keer als deze indicator (oranje lijn) een nieuw record neerzette (zie cirkels), de koers van bitcoin in het daaropvolgende jaar een sterke stijging heeft laten zien. Ook onlangs wist de indicator een nieuw hoogtepunt te noteren. Als de trendmatigheid intact blijft, zal dit betekenen dat de koers van bitcoin binnenkort weer omhoog kan draaien.

3. Lange uptrend intact

De laatste grafiek die een spoedig herstel van de prijs van bitcoin ondersteunt, is de lange-termijngrafiek van bitcoin zelf. Hierin is duidelijk te zien dat de koers al bijna tien jaar in een opgaand trendkanaal beweegt, waarbij telkens hogere toppen en bodems worden gevormd.

In de afgelopen maanden is de koers teruggezakt naar de onderkant van dit trendkanaal. Daar maakt bitcoin momenteel een pas op de plaats. Rond $19.000 ligt ook de oude top van eind 2017, die nu steun kan bieden.

Als de trend intact blijft, zal de koers op korte termijn kunnen opveren en de oude hoogtepunten kunnen gaan opzoeken.



Bear-case

1. Omgevingsfactoren

Het mag duidelijk zijn dat de economische omstandigheden het laatste jaar flink zijn veranderd ten opzichte van de afgelopen tien jaar. De rente is fors gestegen, wat een einde heeft gemaakt aan het 'gratis geld' dat zich continu een weg richting de markt wist te vinden.

Daarnaast is er door het omvallen van verschillende grote cryptoprojecten, zoals stablecoins, cryptobanken en hedgefunds, flink wat onrust in de markt gekomen. Beleggers vragen zich af of hun crypto's nog wel veilig staan.

Dit heeft ertoe geleid dat de koersen van crypto's vanaf begin dit jaar flink onder druk staan. In de korte-termijngrafiek van bitcoin hieronder is goed te zien dat er ook nog geen sprake is van enige bodemvorming. Zolang de dalende trend intact is, moeten we dus rekening houden met verder dalende koersen.

2. Ruimte voor meer daling

De volgende grafiek geeft de correctie van de koers weer ten opzichte van de laatste all-time highs. Hierbij is duidelijk zichtbaar dat de koers tijdens de bearmarkten van 2011, 2014 en 2018 een daling heeft laten zien tot in de zone rond de 85%-daling.

Momenteel is de koers vanaf het all-time high van eind 2021 'slechts' 75% gecorrigeerd. Indien de koers hetzelfde ritme volgt als de vorige bearmarkten, dan heeft bitcoin dus nog een daling van ongeveer 10% (gerekend vanaf het all-time high) te gaan. Dit zou neerkomen op een daling van nog eens $7.000 tot een koersdoel van $12.500.

3. Trend verzwakt

Het derde argument voor een voortzetting van de daling komt van de lange-termijngrafiek die ook bij de bull case werd gebruikt. Hoewel het trendkanaal van de maandgrafiek namelijk nog intact is, zijn er toch duidelijke signalen van verzwakking waar te nemen.

Zo heeft de koers bij de laatste stijging de bovenkant van het trendkanaal niet meer bereikt. De kracht lijkt er dus wel een beetje uit. Ook is de koers voor het eerst teruggevallen (nipt) onder een oude koerstop, in dit geval de top van eind 2017. Dit signaleert dat kopers een stuk minder overtuigend zijn dan na de vorige bearmarkten. De kans op een trendbreuk lijkt hierdoor toe te nemen.

Alternatief scenario

Om het nog wat ingewikkelder te maken, heb ik ook nog een alternatief scenario uitgewerkt. Hierbij wordt wel het stijgende trendkanaal afgebroken, maar gaat deze over in een meer gematigde opgaande beweging.

De koers kan hierbij terugvallen tot 85% vanaf haar all-time high en steun vinden rond de toppen van 2017 en 2019 op $12.500. Vanaf dit niveau kan de koers dan weer gaan herstellen op een meer gematigd tempo richting het oude hoogtepunt rond $70.000.