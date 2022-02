Cryptoscams, bitcoin en ripple

Het afgelopen jaar heeft de wereldwijde adoptie van crypto meer vorm gekregen. Niet alleen wisten particulieren de speculatieve cryptomarkt steeds vaker te vinden, maar ook insititutionele partijen zoals grote investeringsbanken zetten hun eerste stappen in deze nieuwe beleggingscategorie.

Diefstal

De toegenomen belangstelling voor crypto's heeft echter ook geleid tot een forse stijging in financiële oplichting en online misdaden. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er in 2021 een flinke groei was in het aantal cyber-aanvallen en oplichtingspraktijken gericht op crypto. Dat resulteerde in de diefstal van ongeveer $10 miljard aan crypto-activa in het afgelopen jaar.

Het risico voor institutionele partijen ligt vooral cyberaanvallen. Particulere beleggers worden steeds vaker het slachtoffer van zogenaamde exit-scams en rug pulls, waarbij de oprichters van een cryptoproject met de noorderzon vertrekken met het geld van investeerders.

Om de adoptie van crypto's de komende jaren verder te laten groeien, zal de sector dus vooral aan de beveiliging en voorlichting moeten werken.

Bitcoin

Ik bekijk vandaag de technische plaatjes van bitcoin en XRP. Voor bitcoin zoom ik even wat verder uit dan anders en bekijk de maandgrafiek sinds het ontstaan van de munt.

Hierbij valt op dat de munt nog altijd in een mooie stijgende trend beweegt. Vanaf de start in 2010 is een patroon van hogere toppen en bodems zichtbaar, wat op aanhoudende vraag naar de crypto duidt. Het afgelopen jaar is de koers per saldo wel wat stilgevallen, waardoor een consolidatiefase zichtbaar is geworden.

Als deze adempauze wordt voortgezet, zou nogmaals de onderkant van het stijgende trendkanaal kunnen worden opgezocht. Deze valt momenteel samen met de steun van de oude top van eind 2017 rond $20.000.

Pas wanneer de koers boven de laatste toppen rond $69.000 weet te breken, zal de stijgende trend een nieuwe impuls krijgen en kunnen (fors) hogere niveaus niet worden uitgesloten.

Opleving

Op kortere termijn is bitcoin bezig met een herstel. De dalende trend vanaf eind vorig jaar is verlaten en de eerste weerstand, gevormd door de top van januari, staat onder druk. Een doorbraak door deze weerstand, zal het beeld wat verder opklaren en ruimte vrijmaken voor een groter herstel.

Gezien het aarzelende beeld op lange termijn, verwacht ik dat het korte termijn koersverloop nog wel even volatiel zal blijven.

Ripple

XRP, de token van het Ripple-netwerk, is momenteel op basis van marktkapitalisatie (en afgezien van de stablecoins USDC en USDT) de vierde grootste crypto. Ondanks de zorgen en onduidelijkheid over de afloop van de rechtzaak met de SEC, blijven beleggers vertrouwen hebben in de munt.

De koers van XRP is het afgelopen jaar per saldo niet meer veel opgeschoten. Ondanks de forse koersuitslagen noteert de token nog altijd op het niveau van april vorig jaar.

Onlangs is de koers weer opgevangen door de steun van meerdere oude toppen en bodems rond $0,55. Vanaf dit niveau zien we wat herstel.

Het lange termijn beeld klaart pas verder op wanneer de dalende toppenlijn (rode stippellijn) wordt doorbroken. Dan zou het oude all-time high van begin 2018 op $3,55 wel weer eens kunnen worden opgezocht.