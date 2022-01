Ripple takelt af

in April 2022 zal de rechtzaak hoogstwaarschijnlijk na een rechterlijke uitspraak aan zijn einde komen, kleine kans dat dat na de zomer is, een woordvoerder van het advocatenteam zei dat in een tweet.



XRP is niet meer wat het ooit was, teveel aanbod ook. in ieder geval, ik zal binnenkort inkopen. de hype rond de rechtzaak kan profitabel uitpakken.

de algehele crypto markt is in korte tijd $500miljard kwijtgeraakt.