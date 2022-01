Kans op dalende koersen in de cryptomarkt

Amazing wat een negatieve analyse weer. Dus Crypto is matig geëindigd in 2021?? Bitcoin is in 2021 70% gestegen en ethereum nog veel meer.

En als cryptoanalist heb je geen exposure in deze goed presterende financial assets??

Als crypto matig is geëindigd, zijn de beurzen in 2021 dan slecht geëindigd... Dus op korte termijn verwacht je nu een flinke daling voor ethereum/bitcoin. Ik ben benieuwd....