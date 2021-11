Cardano doet het rustig aan

Bericht delen via:

Het Cardano-netwerk is speciaal ontwikkeld om decentrale financiële applicaties te draaien voor overheden, bedrijven en particulieren wereldwijd. Het blockchain-project, dat in 2017 werd gelanceerd, heeft een trouwe schare fans die geloven in de technologie achter het project.

Cardano wordt gezien als een geduchte concurrent van Ethereum. De token van het Cardano-netwerk is ADA. Net als bitcoin is ook ADA schaars, al worden er hier niet 21 miljoen, maar maximaal 45 miljard van uitgegeven.

De koers van ADA heeft het afgelopen jaar een zeer sterke stijging laten zien. Nadat de koers medio vorig jaar opwaarts wist uit te breken uit de langetermijn-bodemformatie is een stijgende trend ingezet waarbij fors hogere toppen en bodems wijzen op koopkrachtige vraag. In korte tijd is de koers van de token verveertigvoudigd.

Consolidatiefase

De laatste maanden lijkt de koers even tot rust te zijn gekomen. Er is sprake van een consolidatiefase binnen de stijgende trend, waarin wel nog hogere toppen en bodems worden gevormd. Deze lopen alleen ver in elkaar over, wat aangeeft dat echte kracht momenteel ontbreekt.

Neerwaarts potentieel

De krachtige trend is dus overgegaan in een wat meer gematigde opgaande fase. Daarbinnen heeft de koers wel nog wat ruimte om te corrigeren. Op de daggrafiek hieronder is goed te zien dat de onderzijde van de opgaande trend momenteel rond $1,40 ligt. Vanaf de huidige koers betekent dit een mogelijk neerwaarts potentieel van 30%.

Pas wanneer ADA duidelijk uit de kortetermijn-correctieve fase weet te breken, kan een nieuwe aanval op de bovenkant van het trendkanaal worden ingezet.