De cryptomarkt nadert een cruciaal punt

'Sell in May and go away, but remember to be back in September.' Dit aloude beursadagium gaat vaak op voor de aandelenbeurs, maar lijkt dit jaar ook van toepassing op de cryptomarkt. Vanaf begin mei werd de daling ingezet en sindsdien is de fut er helemaal uit.

Nu steeds meer institutionele partijen in crypto's zijn gestapt, krijgt de markt ook meer kenmerken van traditionele financiële markten. Met een sterke periode aan het begin van het jaar, gevolgd door een rustige zomer gaat de cryptomarkt steeds meer op de aandelenbeurs lijken. De komende maanden zal blijken of dit verloop een vervolg krijgt.

Bitcoin mist overtuiging

De koers van bitcoin is de afgelopen weken niet ver van haar plaats gekomen. Het is al even geleden dat de waarde van de grootste crypto voor een langere periode per saldo zo vlak is blijven liggen.

De koers beweegt sinds eind mei zijwaarts in een neutrale bandbreedte tussen grofweg $29.000 aan de onderzijde en $41.000 aan de bovenkant. Binnen deze bandbreedte lijkt de munt nu op nieuwe verkoopdruk te stuiten, waardoor een mogelijke lagere koerstop wordt gevormd. Dit is een negatief signaal.

Wanneer de steun wordt gebroken, zal het beeld verder verzwakken en komt er ruimte vrij voor een diepere correctie. Volgende steun wacht dan rond de oude top van eind 2017 rond $20.000.

Pas wanneer de bandbreedte aan de bovenzijde wordt verlaten, zal het technisch plaatje verder opklaren.

Markt moet richting kiezen

Zoals gezegd, oogt de gehele cryptomarkt de laatste maanden erg flauw. Oplevingen zetten niet door en serieuze verkoopdruk blijft ook uit. Er zijn steeds minder altcoins die zich aan deze algehele trend weten te onttrekken, waardoor de fantasie bij veel speculanten langzaam vervliegt.

De Crypto Total MarketCap index geeft een mooi beeld van de waarde van de gehele cryptomarkt, inclusief bitcoin. Wat opvalt, is dat deze index nog altijd in een mooie opgaande trend beweegt die begin 2020 werd ingezet.

Door de recente correctie is de totale marktwaarde nu teruggezakt tot aan de onderzijde van het trendkanaal. Wil de markt dus een nieuwe opwaartse impuls laten zien, dan zal er rond het huidige niveau nieuw geld de markt in moeten stromen.

Lagere toppen

Op de onderstaande grafiek is goed te zien dat de koers een belangrijk punt nadert. Rond $1.250 miljard ligt een belangrijk steunniveau gevormd door de onderkant van het lange termijn stijgende trendkanaal en enkele recente koersbodems.

Het patroon van lagere koerstoppen is nog intact, wat betekent dat verkoopdruk nog altijd aanwezig is. Om het positieve lange termijn beeld intact te laten, dient de koers rond het huidige niveau steun te vinden en op te veren.

Wanneer de weerstand van de laatste top rond $1.500 miljard wordt doorbroken, klaart het beeld weer op en kan de markt aan een nieuwe stijgingsfase beginnen.

Als de koers echter uit het opgaande trendkanaal zakt, zal dit een nieuwe lange termijn verzwakking opleveren en kan de gehele cryptomarkt verder omlaag. De volgende steun wacht pas rond $775 miljard, wat inhoudt dat er dan nog bijna de helft aan marktwaarde kan verdampen.

Vakantie

Net als de cryptomarkt doe ik het de komende weken even rustig aan en ga er even tussenuit. Mijn collega Royce Tostrams zal in deze periode de column voor zijn rekening nemen en u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen bij bitcoin. Ik wens u een mooie zomer toe.