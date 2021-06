Ripple heeft steunzone bereikt

Het is de laatste tijd wat rustiger met betrekking tot richtinggevend nieuws rond de cryptomarkt en dat zorgt ervoor dat de koersen per saldo ook niet meer zoveel van hun plaats komen. Na de forse dalingen van begin mei zijn de meeste crypto's de afgelopen weken niet veel meer opgeschoten.

De daling is wel tot stilstand gekomen en langzaam is er bij enkele digitale munten wat herstel te zien, maar echte overtuiging lijkt nog te ontbreken. Ook de omzetten zijn de laatste weken wat lager, wat duidt op een afwachtende houding bij veel speculanten.

Bitcoin

Het technische plaatje van bitcoin lijkt ook op twee gedachten te hinken. De koers is recent opgevangen door de steunlijn van het hoofd-schouderpatroon, dat ik in mijn column van vorige week beschreef. Zolang deze steunlijn intact is, blijft de technische schade beperkt en kan er gewerkt worden aan herstel.

Het patroon van lagere toppen en bodems dat sinds medio april is gevormd, is echter nog intact. Dit duidt erop dat de verkoopdruk nog niet is verdwenen. Pas wanneer de dalende fase wordt afgebroken, zal er ruimte vrijkomen voor een groter herstel.

Voorzichtigheid geboden

Op wat kortere termijn is duidelijk te zien dat speculanten even de kat uit de boom kijken. De koers beweegt per saldo al sinds eind mei zijwaarts rond $36.000. De koers is recent mooi opgevangen door de oplopende steunlijn en veert wat op binnen de neutrale fase. Pas wanneer de weerstand rond $41.300 wordt gebroken, zal de dalende trend zijn verlaten en komt er ruimte vrij voor een grotere stijging.

Om niet verder te verzwakken, dient de steunlijn rond $30.000 wel intact te blijven. Hieronder zal het hoofd-schouderpatroon worden afgerond en kan de dalende trend worden hervat richting lagere koersniveaus.

Ripple

Ripple is nog altijd verwikkeld in een rechtszaak met de Amerikaanse toezichthouder, wat een drukkend effect op de koers heeft gehad. XRP, de token van het Ripple-netwerk, is de afgelopen weken flink gecorrigeerd na de mooie stijging van begin april. De token heeft in korte tijd ongeveer tweederde van zijn waarde op de top van april verloren, maar lijkt nu wel wat steun te vinden.

Rond $0,60 ligt een belangrijke steunzone gevormd door enkele oude koerstoppen. De huidige correctie kan daarom worden gezien als pullback richting deze oude weerstand, die nu kan terugkeren als steun. De bevestiging hiervan krijgen we wanneer de koers rond dit niveau wordt opgevangen en de correctieve fase van de afgelopen weken wordt verlaten.

Dalende trend intact

XRP laat de laatste weken een dalend verloop zien waarbij lagere toppen en bodems worden gevormd. Er is dus nog altijd sprake van verkoopdruk. Toch lijkt de opleving op korte termijn een eerste aanzet te zijn voor groter herstel. Wanneer de dalende toppenlijn wordt doorbroken, zal de koers een aanval kunnen inzetten op weerstand $0,78. Hier ligt de eerste horizontale weerstand waar het herstel op zou kunnen stranden.

Pas wanneer deze weerstand wordt doorbroken, zal het technische beeld van XRP verder opklaren en komt er ook voor de langere termijn ruimte vrij voor een grotere stijging. De oude top van april vlak onder $2,00 wordt dan het volgende richtpunt.